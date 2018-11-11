Türkiye'nin ilk bitcoin cinayetindeki sanıklar için ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15'er yıla kadar hapis istendi.

Geçen yıl Antalya’nın Serik ilçesinde Şükrü Mert Ersoy’u (23) bitcoinlerini almak için boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan 5 sanığın davası Türkiye’nin ilk bitcoin cinayeti olarak kayıtlara geçmişti. Ersoy’u öldüren 5 sanık için ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Şükrü Mert Ersoy, Serik’e bağlı Kadriye Mahallesi’nde otomobilinde ölü olarak bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından polisler Moray Akça, Fırat Burun, Sergen Yasak, Seydo Salacak ve Mehmet Yeşilkaya'yı Serik ve kent merkezinde düzenlenen operasyonlar sonucu yakaladı. Serik Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkan 5 kişi “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında 'kasten öldürme' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlamasıyla açılan davanın 4'üncü duruşması yapıldı. Duruşmaya Moray Akça, Fırat Burun, Sergen Yasak, Seydo Salacak ve Mehmet Yeşilkaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulundukları Alanya Cezaevi'nden katıldı. Salonda sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Şükrü Mert Ersoy’un kripto para işiyle uğraştığını ve sanık Moray Akça’nın, Ersoy’un hesabında yüklü miktarda bitcoin olduğunu bildiğini söyledi.

Şükrü Mert Ersoy’un ölüm sebebinin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre boyun bölgesine uygulanan baskı sonucu boğulma olarak kesinleşmesi sonucunda sanıklar için ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Duruşmada esas hakkındaki görüşleri sorulduğunda sanıklar suçlamayı kabul etmedi. Sanıklardan biri olan Mehmet Yeşilkaya, "Çok üzgünüm, kasıtlı olarak bir şey yapmadık. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" derken, Fırat Burun ise "Böyle olacağını bilemedim. Ailemin de kendimin de hayatını mahvettim. Herkesten çok özür diliyorum" dedi. Seydo Salacak, "Kimseyi tanımıyorum, arkadaşım 'Allah rızası için götür' dedi. Ben olaya tesadüfen denk geldim. Suçsuzum" derken, Moray Akça da amacının sadece alacağını tahsil etmek olduğunu öne sürdü.

Tarafların esas hakkındaki görüşüne ilişkin savunma yapabilmeleri için duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamı kararıyla ertelendi.