Bitcoin.com, Kendi Kripto Para Borsasını Açmaya Hazırlanıyor

Kripto paraların popülerliği ile birlikte küresel çapta büyük bir takipçi kitlesine sahip, yatırımcı ilişkileri merkezi olan Bitcoin.com, kendi kripto para borsasını kuracak. Bu iddia, bizzat Bitcoin.com CEO’su Roger Ver tarafından öne sürüldü. Açıklamasının detaylarına değiniyoruz.

Bloomberg ile geçtiğimiz günlede bir röportaj yapan Bitcoin.com CEO’su Roger Ver, şirketinin bir kripto para borsası açacağının sinyallerini verdi. Halihazırda kripto para dünyasına ilişkin haberlerin ve çeşitli yatırımcılık hizmetlerinin sunulduğu Bitcoin.com, muhtemel kripto para borsasıyla büyük bir ilgi toplayabilir.

Bildiğiniz üzere Bitcoin ile Bitcoin.com arasında herhangi bir bağlantı yok. Roger Ver, sadece kurnaz bir girişimci olarak, Bitcoin’in adını duyduktan sonra Bitcoin.com adını satın alıp sahipleniyor. Yeni kripto para borsası hizmetiyle Bitcoin.com, sitenin takipçisi olan yatırımcıların büyük kısmını kendi bünyesinde toplayacaktır.

Roger Ver, söz konusu kripto para borsası için ortak aradığını da sözlerine ekledi. Ver, “Eğer sistemi kendi bünyemizde inşa edersek, daha ucuza iş yapıp tam olarak istediğimizi alabiliriz, ancak güvenlik konusunda sıkıntılarımız olur” açıklamasında bulundu.

Roger Ver’e göre Bitcoin artık standart paranın yerini alabilecek bir forma sahip değil. Bunun için daha uygun olan kripto para, Ver’e göre Bitcoin blok zincirinden ayrılan Bitcoin Cash. Ayrıca Ver, kripto paraların özgür dünya ekonomisini inşa edene kadar çalışmayı bırakmayacaklarını söyledi.