Sahte hesaplardan Bitcoin dağıttıklarına dair haberler yayan dolandırıcılar, kullanıcıların Bitcoin hesaplarını ele geçirmeye çalışıyorlar.

Bitcoin dolandırıcıları her gün başka bir sosyal medya platformunda yeni bir planla ortaya çıkıyorlar. Daha önce Twitter’da onaylanmış hesapları çalıp başka isimlerle para dağıttıklarını iddia eden dolandırıcılar, bu sefer de Facebook’ta boy gösteriyorlar.

Sistem oldukça basit olarak işliyor. Bitcoin dolandırıcıları şirketlerin Facebook hesaplarını ele geçiriyor. Daha sonra da bu hesaplarda sahte kampanyalar düzenliyorlar. Saldırılardan etkilenen sayfalar arasında Bitmain ve The Verge gibi büyük takipçi sayılarına sahip sayfalar da var.

Ön ödeme dolandırıcılığının yeni bir şekli olan bu dolandırıcılıkta Bitcoin’in anonimliği kullanılıyor. Meşhur “Sen beş bin ver, şu işi çözünce sana elli bin verilecek” dolandırıcılığının bir versiyonu bu. Burada da kullanıcılardan belirtilen adrese Bitcoin göndermeleri isteniyor. Böylelikle adreslerinin onaylanması sağlanacağı söyleniyor.

Bitmain’den yapılan açıklamada şirketlerin de bu durumdan bezdiği belli oluyor. Pek çok kullanıcının şirketin ismi ve resmi ile hesap açtığını söyleyen firma yetkilileri, buldukları hesapları kapattırdıklarını ama her an yeni hesaplar açıldığını söylüyorlar.

Kasım ayında Twitter’da da benzer bir olay yaşanmıştı. O olayda da kişilerden, çekilişe katılmaları için 0.1 Bitcoin talep edilmişti. Binlerce kişi bu tuzağa düşmüştü.