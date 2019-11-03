Milyonlarca TL Çarpan 'Bitcoin Safiye' Sırra Kadem Bastı

Aydın’da kendisinin ekonomist-broker olduğunu iddia eden Safiye Gökçe Y., çeşitli meslek gruplarından 40 kadar kişiyi toplamda 600 bitcoin dolandırdı. Kadının hesabında şu anda 8 bin 300 bitcoin bulunduğu belirlendi.

Son yılların en popüler para birimlerinden olan Bitcoin bu defa bir dolandırıcılık vakasına konu oldu. Aydın’da yaşanan olayda bir kadın, kendisini ekonomist-broker olarak tanıtarak çevresindeki insanlardan 600 bitcoin topladıktan sonra sırra kadem bastı.

Safiye Gökçen Y. adlı kadın, 2 yıl önce eşinin Aydın’da bir jeotermal enerji santralinde çalışmaya başlaması üzerine Adana’dan Aydın’a geldi. Eşiyle birlikte bir taşeron şirket kuran ve JES için işçi bulan kadın, sağlık kontrolü için Aydın Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada tanıştığı doktora ekonomist-broker olduğunu söyleyen kadın, doktoru kendisi üzerinden bitcoin yatırımı yapması için ikna etti.

Doktora, yatırımına göre kâr payı ödeyen kadın, yeni kişiler getirmesi durumunda doktora komisyon ödeyeceğini söyledi. Safiye Gökçen Y., zaman içerisinde aralarında asker, polis, hemşire, akademisyen gibi 40 kişinin bulunduğu bir kitleden 600 bitcoin toplamayı başardı.

30 milyon liralık vurgun

Safiye Gökçe Y., yaklaşık 30 milyon TL eden bitcoinleri aldıktan sonra kayıplara karıştı. 2 ay önce sırra basan kadının telefonları da cevaplamaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan kurbanlardan 28 kişi, savcılığa giderek şikayette bulundu.

Kadının daha önce de birlikte çalıştığı kişilerle beraber çeşitli siteler açarak insanları ağına düşürdüğü ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde kadının sahip olduğu Bitcoin miktarının 8.300 olduğu ve gittikçe arttığı öğrenildi.

Mağdurlardan M.S., yaptığı açıklamada "Safiye Gökçe Y., hastanedeki doktor ve hemşirelerin bazılarını ikna edip bitcoin satarak, arada kar payı veriyordu. O sıralar bize de babamızdan miras kalmış bir para vardı. Birileri aracılığı ile bunu öğrenmiş. Gelip, bizi buldu. Önce ona güvenmedik. 2 ay peşimizden koştu, bizi ikna etmek için ayrılmadı. İlk olarak 14 bin TL karşılığında bir bitcoin aldım. Bir süre sonra kâr payı olarak 5 bin TL verdi. Daha sonra bir miktar daha bitcoin aldık."

"Paraya ihtiyacımız olmadığı için kar payıyla da bitcoin aldık. Geçen ağustos ayında ihtiyacım olduğu için paramın tamamını istedim. Sonra bizi oyalamaya başladı. Bitcoin değeri bir anda 3 kat arttı. Kadın daha sonra ortadan kayboldu. Biz de avukat kanalıyla şikayetçi olduk. 60 bitcoin alacağım var. Bu da yaklaşık 3 milyon TL'nin üstünde bir para yapıyor. Bir an önce kendisinin yakalanmasını istiyoruz. Yakalandığı an çok sayıda mağdur da ortaya çıkacaktır." dedi.