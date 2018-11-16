Bitcoin rüzgarını arkasına alarak neredeyse iki kat büyüyen Nvidia'nın, Bitcoin ile beraber çakılması da kaçınılmazdı. Şirketin toplam değeri 175 milyar dolardan 100 milyar dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasasındaki sert düşüş sonucunda Nvidia hisseleri sadece 6 ayda 75 milyar dolar değer kaybetmişti. Şimdi de şirketin hisseleri sadece bir günde %17 değer kaybetti.

Nvidia aslında bilgisayarlar ve oyun konsolları için grafik kartları üretiyor, ancak bu parçalar sahip oldukları yüksek işlemci güçleri sebebiyle madencilikte de kullanılıyordu. Bitcoin ve geri kalan kripto paralardaki düşüşle beraber Nvidia kartlar da olumsuz etkilenmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl şirket hisseleri yüzde 84 artış gösterirken, hisse senetleri de tarihi zirveleri olan 289 dolara çıkmıştı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede Kripto paraların toplanmasının uzun sürdüğünü, şirketin beklenen 3.4 milyar dolarlık kara erişemeyeceğini ve 2.7 milyar dolarda kalacağını açıkladı.