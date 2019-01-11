Bugünlerde kripto para piyasası sakin günlere sahne olsa da son yılların en popüler yatırım seçenekleri arasında olduğu gerçeği değişmiyor. Kripto paraların en popülerlerinden Bitcoin, 10. yılını geride bıraktı. Bitcoin hakkında atılmış ilk Tweet de tam 10 yıl önce bugün atılmıştı.

3 Ocak 2009'da hayata geçirilen Bitcoin projesiyle yatırım sektörü, o güne kadar benzerine rastlanmamış yeni bir varlık türüne yöneldi. Geçtiğimiz hafta 10. yılını kutlayan kripto paraya ilk çıktığında günümüzdeki kadar önem verilmiyordu. Twitter'daki ilk Bitcoin gönderisi de piyasaya çıktıktan tam 8 gün sonra 11 Ocak 2009'da atılmıştı.

İlk Bitcoin Tweet'i, Hal Finney isimli bir yazılımcı tarafından atılmıştı. Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun gerçekte kim olduğu hakkında birçok tahmin yürütülürken, ilk Bitcoin Tweet'ini atan Hal Finney en büyük aday olarak göze çarpıyor. 12 Ocak'taki ilk Bitcoin alımını gerçekleştiren isim olan Finney, Satoshi Nakamoto takma adını kullanıyor olabilir.

Bitcoin hakkında yalnızca "Bitcoin çalışır durumda" mesajını paylaşan Finney, Satoshi Nakamoto olmasa bile ilk Bitcoin madencisi olarak nitelendirilebilir. Hal Finney, Bitcoin'e yatırım yapmadan önce bir video oyun geliştiricisiydi. 2004 yılında kendi geliştirdiği bir dijital para birimi oluşturmayı planlamış fakat başarılı olamamıştı. Yıllar sonra Satoshi'nin girişimini fark eden Finney, kendi hayallerini gerçekleştiren bu projeye yatırım yapan ilk insan oldu.

Finney, birçok kez Satoshi Nakamoto olduğu iddialarına maruz kaldı fakat her defasında bunun gerçek olmadığını söyledi. Bu konuda garip bir tesadüf de karşımıza çıkıyor. Newsweek'in daha önce Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği olarak açıkladığı Dorian Nakamoto, Hal Finney'e çok yakın bir konumda yaşıyordu. Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen bu iki isim de her fırsatta bu iddiayı reddetti.

2009'da Birleşik Krallık'ta ALS teşhisi konulan Hal Finney'in Bitcoin servetinin neredeyse hepsi tedavi masraflarına harcandı. Finney, 2014'te 56 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinin Satoshi Nakamoto olup olmadığı da böylece mezara giden bir sır olarak kaldı.