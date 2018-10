Kripto para yatırımcılarının ve meraklılarının meraktan deliye döneceği bir gelişme yaşandı. Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto, meğer 10 yıl önce tüm dünyaya bir ipucu vermiş.

Takvimler 3 Ocak 2009’u gösterdiğinde faaliyet göstermeye başlayan Bitcoin blok zinciri, uzun yıllar internet üzerinden yapılan yasa dışı alışverişlerde para olarak kullanıldı. Bitcoin, 2013 yılının başlarında yatırım dünyasının dikkatini çekmeye başladı. Giderek genişleyen bir kitleye sahip olmaya başlayan dünyanın ilk kripto parası, yatırım aldıkça değerlendi. Zamanla küresel çapta hizmet veren borsa servislerinin listesine girmeye başladı.

Balina olarak tabir edilen, ciddi servete sahip yatırımcılar sürece dahil olduklarında ise her şey değişti. 2017 yılının son aylarında, bütün dünya Bitcoin’in astronomik yükselişiyle çalkalandı. Küresel finansal sistemler, Bitcoin karşısında ışık gören tavşan gibi kaldılar. Dünya, blok zinciri teknolojisiyle haşır neşir olmaya başladı. Ayrıca bu süre içerisinde çok sayıda kripto para ortaya çıkmıştı.

Bitcoin’in arkasındaki isim Satoshi Nakamoto’nun ise hala kim olduğu bilinmiyor. Gerçek kimliğini büyük bir ustalıkla aklayan mucit, geleceğin en yaygın kullanılacak teknolojilerinden birisini geliştirmenin verdiği üne muhtaç değilmiş gibi görünüyor. Her şeyi en başından bu yana nasıl planladığını da gün geçtikçe anlıyoruz. Zira bir blok zinciri ve kripto para meraklısı, Bitcoin’in kodları arasında gizli bir mesaj buldu.

16’lı sayı sistemi ile yazılan bu mesaj, ilk gördüğünüzde oldukça anlamsız geliyor. 3 Ocak 2009’da madencilerin sisteme giriş yapmalarına izin veren Nakamoto, bu çekirdek kodların içine meğer rakamlarla çok anlamlı bir cümle yazmış.

Söz konusu kod, 16’lı sayı sistemi ile yazılan cümle aşağıdaki #1616 numaralı satırda yer alıyor:

Eğer bir anlam ifade etmediyse rakamları harf karşılıklarına çevirelim:

“sknab rof tuoliab dnoces fo knirb no rollecnahC 9002/naJ/30 semiT ehT”

Hala anlamlı değil. Biraz daha uğraşıp yazıyı tersten okuyalım

“The Times, 03 Ocak 2009, Chancellor on brink of second dailout for banks”

Türkçesiyle:

“The Times, 03 Ocak 2009, Başbakan bankalara yönelik ikinci kurtarma paketi için çalışıyor”

Bu metin, The Times’ın İngiltere uzantılı sitesinde, 3 Ocak 2009 tarihinde yayınlanan bir makalenin başlığına gönderme yapıyor. Orijinal yayına buradan ulaşabileceğiniz makalenin başlığı tam olarak Türkçe haliyle şöyle:

“Başbakan Alistair Darling, bankalara yönelik ikinci kurtarma paketi için çalışıyor”

Alistar Darling, dönemin İngiltere Başkanı olarak görev yapıyordu. Makalede, İngiltere’nin o dönem yürüttüğü kemer sıkma politikası ve etkilerinden bahsediliyor. Bu süreç, ülkenin geçtiğimiz yıl AB’den ayrılma kararına kadar uzayan bir süreçti.

Satoshi Nakamoto her kimse, ülkelerin finansal politikalarına dair son derece önemli tespitlerde bulunan birisiydi. Bu kod gösteriyor ki, bir bilgisayar dahisiyken, ekonomiyi çözmüş bilge birisiyle karşı karşıyayız.