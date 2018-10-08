Bugüne kadar Bitcoin madenciliği ile alakalı bir sürü haber okumuş olabilirsiniz ama bu sefer okuyacağınız haber biraz daha eğlenceli.

Kripto para madenciliği yaparken elektrik masraflarından kaçınmak için pek çok yöntem duymuş ya da okumuş olabilirsiniz. Ama bu biraz daha yenilikçi bir yöntem. Çinli bir adam Bitcoin madenciliği yaparken elektrik masraflarını karşılamak amacıyla demir yolu ağının elektriğini kullanmayı düşünmüş ve bunu uygulamaya geçirmiş. Tabii bunun fark edilmesi çok uzun sürmemiş ancak adam fark edilene kadar yeterince elektrik kullanmış.

Adamın bu elektriği nasıl çaldığı kesin bilgilerle doğrulanmadı. Ancak demir yolu şirketinden 15.000 dolarlık, yani Çin'in kendi parasıyla 104.000 yuanlık elektrik çaldığı açıklandı. Çin'de ortalama olarak elektrik fiyatları kWh başına 9 cent olarak biliniyor. Yani adamın çaldığı elektrik tahmini 170.000 kWh dolaylarına tekabül etmekte. Türkiye için ortalama 0,41 TL / kWh olan elektrik fiyatı üzerinden yaklaşık 70.000 liraya tekabül ettiğini de belirtelim. Yetkililer durumu fark ettikten sonra adam tutuklanıyor ve bu macera da sona eriyor.

The Paper gazetesinin haberine göre adama 14.500 dolarlık para cezası ile 3,5 yıl hapis cezası verilmiş durumda. Ayrıca çaldığı elektriğin ücreti de talep edilmiş ve tüm madencilik araçlarına el konulmuş. Adamın sahip olduğu toplam 3,2 Bitcoin olduğu tahmin ediliyor. Şu anın kur değeri ile bu yaklaşık 21.150 dolar etmekte. Raporlar adamın elektriği 50 madencilik makinesi ve 3 soğutma makinesini çalıştırmak için kullandığını belirtiyor. Yine de adam, yalnızca 1.500 dolarlık kar ettiğini belirtmiş. Ucuz elektrik, kripto para madenciliği yaparken kar elde etmek için temel anahtar sayılabilir.