Nature'de pazartesi günü yayınlanan yeni bir çalışma, kripto para madenciliğinin diğer parlak metallerin madenciliğinden çok daha yoğun enerji gerektiren bir süreç olduğunu öne sürdü.

Kripto para madenciliğin gerçekleştirilmesi bir ton enerji istiyor. Araştırmacılar yıllardır Bitcoin'in olağanüstü enerji gereksinimlerini inceliyorlardı ve yapılan bu yeni karşılaştırma gösteriyor ki kripto üretiminde acele edilmesi çevre üzerinde olumsuz etkiye sahip.

Kripto para madenciliğinin nasıl çalıştığını bilmeyenler için kısaca anlatalım. Kripto para birimleri, blok zinciriyle oluşturulmuş; temelde doğrulanmış işlemleri izleyen dijital bir defter. Kripto madenciliği esas olarak blok zincirine yeni bir blok ekliyor ve madenci madeni paralar kazanıyor. Bunu yapan bilgisayarlar ise karmaşık ve yoğun hesaplamalar yapıyor. Tüm bunlar tabii ki sanal ortamda gerçekleşiyor.

İşte bütün bu hesaplamalar büyük bir enerji gereksinimine ihtiyaç duyuyor. Araştırmalar bu gereksinimin her geçen gün katlanarak arttığı yönünde. Madencilikten gelen karbon emisyonlarının küresel olarak ortalama verisi 3-15 milyon ton arası. Üstelik araştırma ekibi, kripto para birimi üzerinde yapılan incelemelerin sadece enerji tüketimine yönelik olduğunu ve daha bu madenciliğin gereksinimi olan soğutma ve diğer enerji ihtiyaçlarını hesaba katmadıklarını belirtiyor.

Araştırmacı Max Krause, araştırmanın kripto para madenciliğine dair olumsuz bir algı yaratma amacında olmadığını ancak insanların bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca araştırmacılar bu soyut para biriminin etkilerinin somut olabileceği yönünde halkı uyarıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, kripto madenciliğinin karbon emisyonlarını azaltabileceği de bir gerçek. Krause, yapılabilecek iyileştirmelerin uzun vadede bu etkiyi azaltabileceğini söylüyor.