Kripto para piyasasının en popüleri olan Bitcoin, 2017 yılının Ekim ayından bu yana ilk defa 5.000 dolar (4.367 euro) seviyesinin altına düştü.

Bloomberg tarafından paylaşılan verilere göre Bitcoin, cuma akşamından bugüne %10 değer kaybederek 4.958 dolar seviyesine geriledi.

Kripto para pazarındaki hareketlilik, geçtiğimiz hafta çarşamba günü başlamıştı. Ayrıca bu hareketlilik Ethereum ve Ripple gibi işlem hacmi yüksek diğer para birimlerini de etkiledi. Çarşamba günü Bitcoin’in başlangıç fiyatı 6.326 dolardı.

Bitcoin pazar sermayesinin, son bir yıl içinde ilk kez 100 milyon doların altına düştüğü görüldü. Hala durulmamış olan piyasada analistlerin de kafası karışmış durumda. Bitcoin’in bugüne kadar gördüğü en yüksek seviye, 18 Aralık 2017’de 19.511 dolar olarak kaydedilmişti.