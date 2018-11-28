Bitcoin, dramatik bir düşüş yaşamasının ardından yeniden artışa geçti.

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin değerlerinin yatırımcıları korkutan düşüşü, bugün itibari ile son buldu ve yalnızca bugün içerisinde 10% gibi bir artışa gerçekleşti.

Yaklaşık bir haftadır yaşanan Bitcoin değerlerindeki düşüş, yatırımcılarını korkutmuş ve kripto paralar nakite çevrilmeye başlanmıştı ki bugün itibari ile yaşanan yükseliş derin bir nefes aldırdı diyebiliriz. Gün içerisinde güzel bir artış gösteren değerler, yaz aylarından beri görülen en iyi rakamlara ulaştı.

Bu dramatik düşüşün sebebi olarak belli bazı büyük Bitcoin madenlerinin kapanması görülürken, bu konuda uzmanlaşmış kişiler madencileri başka madenlere yönlendirip tüm kripto paralarda yaşanan bu krizi biraz olsun rahatlamak için çaba gösteriyordu. Her ne kadar hal böyle olsa da net bir sebep gösterilemeyen düşüşte, neredeyse tüm kripto paralar değerlerinin üçte birine yakınını kaybetti.

Gün içerisinde en yüksek değer olarak $4.157 değerine ulaşan Bitcoin'in, bugün itibari ile tekrardan yükselişe geçtiği düşünülüyor. Ayrıca Bitcoin ile paralel olarak diğer tüm kripto paralar da yükselişte. Neler olacağını hep beraber göreceğiz.