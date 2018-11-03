Bitkiler, Mikroplardan Bakteriler Sayesinde Korunuyor

Yeni gerçekleştirilen bir araştırma, bitkilerin hastalık getiren mikroplardan ve mantarlardan korunmak için köklerinde bulunan bakterilerden yardım aldığını ortaya çıkardı.

Bazı mantarlar ve mikroplar, bitkilerin hastalanmasında ve yok olmasında oldukça büyük bir etkiye sahip. Oomycete olarak anılan bu tür mantarlar ve mikroplar, yok olan bitkilerin %10'undan sorumlular ve bu da oldukça yüksek bir oran. Yeni yapılan bir çalışmada ise yalnızca hastalıklı bitkilerin değil, sağlıklı bitkilerin de köklerinde bu mantarların ve mikropların türediği ortaya çıktı.

Araştırma ekibi, bitkilerin köklerinde bulunan bu mantarlar ile mikropların bitkilere zarar verememesinin sebebini de keşfetti. Bitkileri bu zararlı canlılardan koruyan şeylerin, bir arada bulunan çeşitli bakterilerin varlığı olduğu ortaya çıktı. Araştırmada aynı tür ancak farklı bölgelerde yetişmiş bitkilerin kökleri incelendi. İncelemeler sonucunda ise zararlı mikroplar ile mantarların türlerinin ve miktarlarının değişkenlik gösterdiği ancak bakteri oluşumunun genelde benzer yapıya sahip olduğu anlaşıldı.

Aynı zamanda araştırmacılar bakteriler ile mikroplar arasında bir tür mücadelenin yaşandığına dair kanıtlar da buldular. Elde edilen bilgilere göre bazı bakteri türleri bir araya gelerek zararlı mantarlar ile mikropların oluşumunu baskılıyor ve bitkiyi koruyor. Ekip şimdi de bakteriler ile mikroplar ve mantarlar arasındaki rekabetin kök içinde var olmak için de devam edip etmediğini anlamaya çalışacak.