Bitmain CEO'su, Bitcoin madenciliği için yüksek performans ve enerji tasarrufu sağlayacak yeni çipi duyurdu.

Bitcoin ve diğer kripto paralar, geçtiğimiz yıl gördükleri yoğun ilgiye şu an kavuşamasalar da hala adlarından söz ettirebiliyorlar. Son günlerde ise Bitcoin madenciliği endüstrisi hakkında dikkat çeken gelişmelere şahit oluyoruz.

Bitfury adındaki madencilik şirketi, dün 14 nm teknolojisine sahip madencilik çipini tanıtmıştı. Bugün ise sektör lideri Bitmain, eskilerine göre daha yüksek performans ve enerji verimliliği sağlayan 7 nm madencilik çipini duyurdu. ASIC'ler için özel olarak geliştirilen bu işlemci, Gürcistan'daki Dünya Dijital Madencilik Zirvesi'nde bizzat Bitmain CEO'su ve kurucu ortağı Jihan Wu tarafından duyuruldu.

Bitmain'in Antminer serisi ASIC madencilik cihazlarına güç verecek olan bu işlemci, 7 nm FinFET teknolojisiyle üretilmiş durumda. Bir milyardan daha fazla transistör içerdiği söylenen yeni işlemci, kripto para madenciliği için oldukça verimli olmaya aday. Bitcoin'e olan ilginin azaldığı şu günlerde duyurulan bu işlemci, piyasaya yeni bir soluk getirebilir.