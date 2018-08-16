Popüler kripto para platformu BitMEX CEO’su Arthur Hayes, piyasanın en değerli ikinci kripto para birimi olan Ethereum’daki sert düşüşün devam edeceğini açıkladı. Hayes’e göre bu düşüş, Ethereum’u 100 doların altına kadar sürükleyecek.

Bitcoin başta olmak üzere bütün kripto paralar, 2018’in başından bu yana kaydettikleri çalkantılı süreci geçtiğimiz ay az da olsa toparlandılar. Bu toparlanma beklendiği kadar uzun sürmedi. Bitcoin’deki kararlı direniş hala devam etse de Ethereum, çok ciddi bir kayıp yaşadı. 15 Ağustos’ta 250 dolara kadar gerileyen Rus menşeli kripto para, yatırımcısını endişelendiriyor. 16 Ağustos (bugün) itibariyle 290 doların üzerine çıkan Ethereum’un yeniden toparlanma ihtimali bir uzmana göre hiç gerçekçi değil.

BitMEX CEO’su Arthur Hayes, yeni yazısında Ethereum’daki düşüşün 100 doların altına kadar devam edip, çift rakamlı hanelere ulaşacağını savundu. Kendisinin Ethereum düşmanlığı oldukça bilindik bir konu olsa da son iddiaları düşüş döneminde geldiği için dikkatleri çekmişe benziyor. Ethereum’un en sonunda ayı piyasasına teslim olacağını söyleyen Hayes, kripto paranın ICO’lar tarafından sürekli baskı altında bırakılan bir virüs gibi olduğunu vurguladı. (Aslında doğrudan ona "Shitcoin" lakabını takıyor.)

Ethereum’un son 1 hafta içerisindeki değer kaybı %22’yi buldu. Bazı analistler bu düşüşün ICO’larla finanse edilen şirket girişimlerinin bir sonucu olduğu görüşündeler. Hayes, “ICO’ya sahip yatırımcıların büyük bir kısmı, ellerindeki Ethereum’u aynı anda satmaya karar verecekler. Eğer siz şimdi satmazsanız, piyasa düşmeye devam edecek, kaybeden de siz olacaksınız.” dedi.

Hayes, “Düşüşün ne noktada duracağını bilmiyorum, ancak geçmişteki kapitülasyonlara göre belirgin olacaktır. Sürdürülebilir bir ICO ekonomisinin var olacağına inananlar var. Ethereum, 2017’de gördüğü seviyelere geri dönecek ve 100 doların altına inecek.” açıklamasında bulundu.

Arthur Hayes’in bu açıklamaları, zaten hiç ısınamadığı Ethereum’u iyice batırmaya yönelik bir adım da olabilir. Kripto para biriminin yeniden eski günlerine döneceğine ilişkin çok sayıda açıklama da yer alıyor.