Samsung'un sanal asistanı Bixby'nin 2.0 sürümü, önceki sürüme göre daha iyi olması gerekirken bazı basit görevlerde daha kötü performans gösteriyor.

Sam Mobile’a göre, Samsung’un sanal asistanı Bixby’nin 2.0 sürümü, belli komutlarda 1.0 sürümünden daha kötü. Galaxy Note 9 ile birlikte gelen, ardından Galaxy S9 ve S9 Plus’lara Android Pie güncellemesiyle birlikte gelen güncel asistan belli komutlarda selefinden daha kötü.

Sam Mobile’da söylenene göre Bixby, yeni uygulama güncellemelerini kontrol etmede ve YouTube aboneliklerini göstermede başarısız oldu. Bixby ayrıca, Andorid Pie yüklü S9 ve Oreo yüklü Note 9’larda Uber uygulamasını çalıştıramadı. Yani, sorun Android Pie’dan kaynaklı değil.

Samsung, Bixby 2.0 için bir seneden uzun süredir çalışıyordu ve yeni sürümün daha iyi ses tanıma yeteneği, IoT (nesnelerin interneti) ürünleriyle daha iyi entegrasyon sunması gerekiyordu. Note 9 kullanıcıları Bixby’nin 2.0 sürümü iyileştirilene kadar kullanmak zorunda fakat S9 kullanıcıları güncellemeyi yapmayarak, şimdilik sıkıntılı olan sürüm yerine bir önceki sürümü kullanabilir.