Biyo-hackerlar, insan bedeninin ve zihninin daha iyi kullanılması için var olan bütün teknolojinin kullanılması gerektiğini düşünüyorlar. Bunun için de hafta sonu Helsinki'de bir konferans düzenlediler. Konferanstaki ilginç teknolojilere gelin yakından bakalım.

İnsan bedeninin ve zihninin günlük hayatta daha iyi ve daha verimli bir şekilde kullanılması için çalışmalar yapan biyo-hackerlar, hafta sonu Helsinki'de bununla ilgili bir konferans düzenlediler. Biyo-hackerlar, hedeflerini gerçekleştirebilmek için var olan teknolojinin tamamını kullanmayı düşünüyorlar.

Biyo-hack kelimesi, ilk duyulduğunda cildin altına yerleştirilen yongaları çağrıştırıyor olabilir. Hatta insanların cyborg olarak adlandırdığı robot ve insan karışımı canlılar de akla ilk gelenler arasında yer alıyor olabilir fakat burada insan bedeninin faaliyetlerini ölçmek ve daha verimli bir hâle getirebilmek için giyilebilir bir yüzük kullanılıyor.

Biyo-hackerların düzenlediği konferansta tanıtılan cihazlar ne işe yarıyor?

Düzenlenen etkinlikte birden fazla cihaz tanıtıldı. Seattle'da yaşayan bir biyo-hacker olan Ramsey Morgan, tanıtılan bu cihazlardan vücudunuzu yüksek irtifadaki hava koşullarında test eden makineyi gösterime sundu. Morgan'ın gösterimden sonra yaptığı yorum da şu şekilde oldu: "Kendimi şaşırtıcı derecede iyi hissediyorum. Her sabah uyandığımda kendimi Hulk gibi görüyorum" Cihazlar ve çalışmalar, daha yaygın ve daha erişilebilir hâle getirilmeye çalışılıyor.

Konferanstaki çalışmalardan biri de insanların daha kısa sürede daha kaliteli bir uyku uyuyabilmelerine olanak sağlıyor. Üstelik bu çalışmaların hepsi, o kadar teknolojik ve karmaşık değil. Bazı biyo-hackerlar, bunun için bir saunaya girmenin ya da 4 derecelik bir suyla duş almanın yeterli olacağını da söylüyorlar.

Biyo-hackerların konferansında tanıtılan tüm ürünlerin yer aldığı video:

Sonuç ne olursa olsun biyo-hack çalışmalarının gelecekteki hayatlarımızdaki yeri oldukça fazla olacakmış gibi gözüküyor. Etkinlikle ilgili daha fazla detaya yukarıda yer alan videodan ulaşabilirsiniz. Videodaki cihazların ne zaman daha yaygın kullanıma ulaşacağını ise zaman içinde göreceğiz.