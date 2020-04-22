Nadiren Görülen Biyolüminesans Kayda Alındı (Video)

ABD'li fotoğrafçı Patrick Coyne, geçtiğimiz hafta nadiren görüntülenen bir olayı kayda almayı başardı. ABD'deki Newport sahilinde biyolüminesans olayının olacağını ön gören fotoğrafçı, bu eşsiz anları görüntülemeyi başardı.

Patrick Coyne, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşamını sürdürüyor ve Orange isimli bir bölgede oturuyor. Geçtiğimiz hafta evinin yakınlarındaki Newport sahiline giden Coyne, dalgaların benzersiz bir görüntüsünü yakalamayı başardı.

Coyne'un yakaladığı görüntü, dalgaların biyolüminesans haliydi. Tamam da bu eşsiz görüntüleri oluşturan biyolüminesans nedir? Dilerseniz hemen, çekilen görüntülere ve biyolüminesansın ne olduğuna yakından bakalım.

Biyolüminesans nedir?

Biyolüminesans, bazı canlı organizmalar tarafından gerçekleştirilen kimyasal reaksiyonlar sırasında ortaya çıkan kimyasal enerjinin, ışık enerjisine dönüştürülmesidir. Çoğu zaman derin deniz canlılarında görülen bu benzersiz olay, nadiren yüzeyde de görüntülenebilir.

Coyne'un bu anları yakalaması rastlantı değildi

Yakaladığı eşsiz görüntülerle ilgili açıklamalarda bulunan Coyne, bir arkadaşının arkadaşının kırmızı renkli gelgitler gördüğünü, bu durumu arkadaşına bildirdiğini ve kendisinin de olaydan bu şekilde haberdar olduğunu söylüyor. Kırmızı renkli gelgitlerin zaman zaman bu benzersiz olayın işareti olduğunu bildiğini ifade eden Coyne, sahile gittiğinde de biyolüminesansa denk geldiğini ve ortaya bu görüntülerin çıktığını ifade ediyor.

Coyne, yakaladığı görüntüleri YouTube kanalı ve Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Instagram'da yaptığı paylaşıma "Newport sahilindeki biyolüminesans inanılmazdı. Şimdiye kadar gördüğüm en parlak şeydi, eğer daha önce hiç biyolüminesans görmediyseniz, bu durum kesinlikle gözlerinizle görmeniz gereken bir olay!" yazan Coyne, yaşadığı anların ne kadar benzersiz olduğunu özetledi.

Coyne, bu benzersiz görüntüleri yakalayabilmek için Sony A7 III makine kullandı. Makinenin önünde ise Rokinon 35mm Cine DS T1.5 lens bulunuyordu. Ayrıca Coyne, keskinliği yakalayabilmek için de söz konusu görüntülerde ISO 80.000 ayarını kullanmıştı. Dilerseniz artık sizleri, Coyne tarafından yakalanan bu benzersiz görüntülerle baş başa bırakalım.