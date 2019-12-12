BKM, Çalınan Kredi Kartı Bilgileri İle İlgili Açıklama Yaptı

Yüzbinlerce kredi kartına ait bilgilerin çalındığı iddiası dünden beri insanları tedirgin ediyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kredi kartlarının bilgilerinin çalındığı iddiası ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Ortaya çıkan yeni bir haber, yüzbinlerce kredi kartı bilgisinin çalındığını iddia ediyordu. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) yaptığı açıklama ile Türkiye’de ödeme için kullanılan tüm kartların güncel uluslararası standartlarla korunduğunu açıkladı.

BKM’den yapılan açıklamada güncel uluslararası standartlarda kart bilgilerinin saklanması işlemine, kart çıkaran tüm kuruluşların uyduğunu söyledi. BKM, tüm kuruluşların dolandırıcılık ve sahtekarlığa karşı mücadele için geliştirdikleri çözümlerle kullanıcıların kart bilgilerini sır gibi sakladıklarını belirtti.

Yapılan açıklamada, zaman zaman ortaya çıkan kart bilgilerinin çalındığı haberlerinin ardından, kart çıkaran kuruluşların gerekli önlemleri aldıkları da söylendi. BKM, kullanıcıların, kart bilgileri ile ilgili her türlü güncel bilgiye bilgiguvende.com adresinden ulaşabileceklerini de açıklamada belirtti.

BKM'ye göre kuruluşlar, kart bilgilerinin çalınmaması için gerekli önlemleri aldı

Siber güvenlik kuruluşu Group-IB, Türkiye’den 463 bin 378 kredi kartına ait bilgilerin hackerlar tarafından ele geçirildiğini, bu bilgilerin kredi kartı başına 1 dolar fiyatla satıldığını duyurmuştu. Güvenlik kuruluşu, kredi kartı bilgilerinin, Joker’s Stash isimli Dark Web mağazasından 4 parti halinde satıldığını duyurmuştu.

BKM’den önce dün, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) kart bilgilerinin çalındığı ile ilgili olarak herhangi bir ihlalle karşılaşmadıklarını açıklamıştı. Kart bilgileri elde edilen internet sitesinin yıllar önce iflas edip kapanan bir site olduğu, ETİD tarafından açıklanmıştı.