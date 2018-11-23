Black Friday, İlk Günden Rekor Satış Rakamlarına Ulaştı

Özellikle son yıllarda tüm dünyada yankı uyandıran ve ülkemizde de ciddi indirimlerle karşılaşmamızı sağlayan Black Friday sona eriyor. Gün sonunda elde edilmesi beklenen satış rakamları ise dudak uçuklatır cinsten.

Şükran Günü'nden sonraki ilk cumayı ifade eden ve son birkaç senedir tüm dünyada büyük bir indirimli alışveriş çılgınlığına dönüşen Black Friday, artık sona ermek üzere. Henüz ülkemizdeki satış rakamlarına ulaşılamamış olsa da dünyanın pek çok bölgesinde rakamlar dudak uçuklatan seviyelere ulaşmış durumda.

ABD'de Şükran Günü'nde online satışlarda yeni bir rekor kırıldı ve toplamda 3.7 milyar dolarlık satış yapıldı. Geçen sene aynı gün ise rakam 2.9 milyar dolardı. Bu rekorun, Black Friday etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek alışverişlerle bir kere daha kırılacağı düşünülüyor. Ulaşılması beklenen online satış miktarı ise 6.4 milyar dolar.

Adobe Analytics'in paylaştığı verilere göre tek artış satış rakamlarında değil. Aynı zamanda internetten ve özellikle mobil cihazlarından alışveriş yapanların sayısı da hayli artmış durumda. Geçtiğimiz sene %29 olan mobil cihazlardan alışveriş oranı, bu sene %37'ye yükseldi.

İnternet alışverişlerinin dışında mağazalarda gerçekleştirilen satışların da miktarı merak konusu ancak henüz günün devam ettiğini düşünürsek, bu bilgileri edinmek için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor.