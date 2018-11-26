Black Friday İndirimleri, İnternet Trafiğini %850 Artırdı

Ülkemizde Muhteşem Cuma ve Efsane Cuma gibi isimlerle anılan Black Friday indirimleri, tüm zamanların internet trafiği rekorunun kırılmasına neden oldu.

Hem fiziksel marketlerde hem de e-ticaret platformlarında büyük bir ilgiyle karşılanan Black Friday indirimleri, bu yıl tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçtiğimiz yıl e-ticaret platformlarında %160'lık artışa sebep olan indirimler, bu sene tam %850 oranında trafik artışına neden oldu.

Konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Medianova CEO'su Serkan Sevim, otomobil ve emlak sitelerinin trafiklerinde ise herhangi bir artış gözlemlenmediğini belirtti. Buna karşın perakende satışa yönelik sitelerde inanılmaz bir artış görüldüğünü açıkladı.

İşte Sevim'in konuyla ilgili açıklamaları:

“Bu özel güne yönelik kampanya düzenleyen şirketlerin trafiklerinde çok önemli artışlar olduğunu gözlemledik. Özellikle beyaz eşya, dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği başlıklarında ciddi artışlar yaşandı. Dikkat çekici diğer bir oran ise lüks segment tekstil firmalarının sitelerinde görülen trafik artışının yüzde 575’e ulaşması. Bu genelde karşılaşılan bir durum değil. Doların artışı ile birlikte ithal malların fiyatlarının yükselmesine karşılık Black Friday’de yapılan indirimler, talebin adeta patlama yapmasına neden oldu."

Geçtiğimiz yıl en az artış gösteren sektörün online kuyumculuk olduğunu belirten Sevim, bu yıl bu sektörde de büyük bir trafik artışı gözlemlediklerini belirtti. Sevim, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Online kuyumda geçtiğimiz yıl görülen yüzde 10’luk trafik artışı bu yıl yüzde 70’e yaklaştı. Dolayısıyla tüketicilerin bu yıl online kuyumculardaki kampanyaları da çok sıkı takip ettiklerini söylemek mümkün. Oyuncak sektöründeki trafiğin ise bu yıl ortalama yüzde 110 oranında arttığını görüyoruz. Geçen yıl oyuncak satan sitelerdeki trafik artışı yüzde 186 olmuştu, dolayısı ile burada artış oranında bir gerileme söz konusu."