Black Friday Nedir? Black Friday İndirimleri Ne Zaman?

Birçok mağazanın harika indirimler yapacağı Black Friday (Kara Cuma) ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları sizler için derledik.

Black Friday (Kara Cuma) Nedir?

Black Friday (Kara Cuma), Kasım ayının dördüncü Cuma gününe verilen isimdir. Başka bir deyişle Şükran Günü'nünden sonraki ilk cuma, Black Friday olarak kutlanıyor. Alışverişi seven milyonlarca insan için birçok ünlü markanın ciddi indirimler sunduğu Black Friday, çoğu markanın stoklarının bitmesine neden oluyor.

Yılbaşı alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen ve ilk olarak Amerika'da ortaya çıkan Black Friday, daha sonra ise bütün dünyada yayılarak alışveriş çılgınlığına dönüştü. Günümüzde e-ticaret sektörünün gelişmesi nedeniyle firmalar, Black Friday'i fırsat bilip indirimleri internet ortamına taşıdı.

Son yıllarda ülkemizde de Black Friday etkinlikleri oldukça artış gösterdi. Amerika kadar olmasa da, ülkemizde de birçok firma hem mağazalardan hem de internet üzerinden tüketicilere ciddi indirimler sunuyor. Hem ülkemizde hem de tüm dünyada milyonlarca insan, indirimli alışveriş yapabilmek için sabırsızlanıyor.

Black Friday (Kara Cuma) Ne Zaman Başlayacak?

Black Friday indirimleri için geri sayım sürüyor. Milyonlarca alışveriş tutkununun beklediği ve ülkemizde de binlerce ürünün indirime gireceği etkinlik, ülkemizde 23 Kasım Cuma günü başlayacak. Bazı mağazalar indirimleri 1 gün ile sınırlı tutsa da, çoğu mağaza ay sonuna kadar geçerli indirimler uyguluyor.

Teknostore'da Black Friday kapsamında birçok üründe çeşitli indirimler sizleri bekliyor. Black Friday Kampanyası kapsamında birbirinden ilginç teknolojik ürünleri en uygun fiyat ayrıcalığı ile satın almak ve indirimlerden faydalanmak için buraya tıklayarak Teknostore Black Friday sayfasına göz atabilirsiniz.