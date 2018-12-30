Black Mirror: Bandersnatch'deki Oyun Oynanabilir Durumda

Black Mirror'ın yeni filmi Bandersnatch'de bulunan oyunun dosyası ortaya çıktı.

Filmin gidişatını önlerine çıkan seçeneklerle izleyicilerin belirlediği Netflix'in ilk interaktif filmi Black Mirror: Bandersnatch, dünya genelinde sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyiciler hangi seçeneğin senaryoyu nasıl etkilediği konusunda tartışma içinde ve hatta izleyicilerin çoğu filmi en baştan birkaç kez (diğer seçenekleri kullanarak) izliyor.

Dünkü yazımızda Bandersnatch'deki oyun şirketi TuckerSoft'un internet sitesine yönlendiren bir QR kodunun filmin içine gizlenmiş olduğundan bahsetmiştik. Şimdi ise TuckerSoft'un internet sitesinde Nohzdyve adlı oyunun bulunduğu ve bu oyunun bir ZX Spectrum emülatörü ile oynanabildiği ortaya çıktı. Nohzdyve oyununu oynayabilmek için öncelikle oyunun dosyasını buradan indirmeniz gerekiyor.

Sonrasında bir ZX Spectrum emülatörü olan Fuse'u buradan indirmeniz gerekiyor. İndirdiğiniz Nohzdyve oyun dosyasını ZX Spectrum emülatör ile açarak Bandersnatch'de; Stefan'ın TuckerSoft'a ilk geldiği sırada Colin'in geliştirdiği ve Colin oyunu Stefan'a gösterdiği sırada arabellekleme hatası veren 1984 yapımı oyun Nohzdyve'i oynayabilirsiniz.