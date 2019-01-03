Netflix, Bandersnatch'in Yapımını Anlatan Videolar Yayınladı

Netflix'in yetişkinlere yönelik ilk interaktif filmi Black Mirror: Bandersnatch'in yapım sürecini ele alan iki adet kısa metrajlı film yayınlandı.

Charlie Brooker ve Annabel Jones’un Black Mirror: Bandersnatch’ini hayata geçirmek, birkaç adet diyalog ağacı yazmaktan çok daha çetrefilli bir görevdi. Hikaye örgüsünün nasıl yapıldığını göstermek için Netflix, çıkardığı ilk yetişkinlere yönelik interaktif filmin kamera arkasını gösterdiği iki adet tanıtım filmi yayınladı.

Netflix, kamera arkasını ve Bandersnatch’in yapımını konu alan iki adet tanıtım filminin birincisinde teknolojik zorlukları ele alırken ikinci filmde yeni ve meraklı izleyicilere Bandersnatch’in neyle ilgili olduğunu anlatıyor.

Farklı olasılıklardan doğmuş farklı senaryoları canlandıran oyuncular da bazen karışıklıklar yaşadı. Colin rolünü canlandıran Will Poulter “Bazen üçüncü versiyon olduğunu düşündüğüm diyalogu aktarıyorum ancak karşımdaki aktör gözlerini devirip bana ‘O dördüncü versiyon dostum’ dediğini görüyorum” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Black Mirror: Bandersnatch’e Netflix’ten ulaşabilirsiniz.