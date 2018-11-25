Çin Hükümeti, Halkı 200 Milyon Kamera İle İzleyecek

Çin'in geçtiğimiz aylarda uygulamaya koyduğu 'sosyal kredi' uygulaması, eklenen 200 milyon kamera ile daha ürkütücü bir hal almış durumda.

Çin, açıklandığında herkesi şaşkına çeviren ve akıllara 'Black Mirror'ın 3. sezonunu ilk bölümündeki distopik evreni getiren 'Sosyal Kredi' uygulamasını bir üst boyuta taşıyor.

Hükümet, Doğu Çin'deki 9,5 milyon kişilik bir şehir olan Hangzhou'da “kişisel dürüstlük” projesi olarak adlandırılan programı uyguluyor ve program kapsamında vatandaşlar sosyal davranışlarına göre puanlandırılıyor. Kurallara uymak, topluma fayda sağlayacak davranışlarda bulunmak, örneğin kan vermek iyi puan kazandırırken, kurallara karşı gelinen her durum için puanlar azalıyor.

Puanların hayata etkisi ise oldukça ciddi; uçak ya da tren yolculuklarından mahrum edilme, iş bulmanın zorlaşması ve devamında sosyal itibarsızlaşma.

Aynı zamanda yüz tanıma teknolojisi ile donatılmış 200 milyon kamera ile tüm şehir izleniyor ve vatandaşların her hareketleri suçu tespit edebilmek adına izleniyor.

Sosyal kredi programının 2021'e kadar Pekin'de kullanıma sunulması bekleniyor. Akıllara George Orwell'in 1984'ündeki distopik dünyayı getiren uygulama, bireysel gizliliğe indirdiği darbe yüzünden hayli eleştiriliyor.