Black Mirror Hayranlarına Müjde: Yeni Bölüm Geliyor

Teknolojinin hayatın her alanına nüfus ettiği distopik bir geleceği anlatan Black Mirror'dan yepyeni bir bölüm geliyor.

2011 yılından beri sadece 19 bölüm sunabilmiş olsa da Black Mirror, çoğu dizi takipçisi için şimdiden efsaneler arasına adını yazdırdı. Yaklaşık 1 hafta sonra 4 bölümlük 5. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak olan Black Miror'dan bir müjde daha var.

Şu an Netflix'in arama sekmesine "Bandersnatch" yazarsanız, Black Mirror: Bandersnatch adında bir Netflix 'filmi' göreceksiniz. Şu an için bu yapımın Netflix tarafından hazırlanan sezonu sonu özel bölümü mü olduğu, tamamen bağımsız bir film mi olacağı belli değil.

Gelen dedikodular, bir süre önce duyurulan 'interaktif film' diyebileceğimiz, seçimlerinize göre farklı farklı sonları bulunan bir yapım olacağını da söylüyor. "Bandersnatch" sürpriz yumurtasının birkaç gündür Netflix üzerinde bulunduğu, buna karşın yeni fark edildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıllarda da yılbaşına özel bölümlere sahip olan Black Mirror, umuyoruz bizleri çok beklemeden 4 bölümlük zevkimize bir iki saatlik bir deneyim daha ekler.