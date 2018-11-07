Black Ops 4 Oyuncuları İçin O Bir Silah Değil, Matkap

İnsanlara kendi silah kaplamalarını yapma şansı verdiler, herkes oturdu SMG'lerden matkap yapıyor.

Gün geçmiyor ki internette yeni bir akım ortaya çıkmasın, yeni bir şey meşhur olmasın. Bugün 15 dakikalık şöhretin tadını çıkartma sırası Call of Duty: Black Ops 4'ün SMG'lerinde.

Durum şu: Oyunda, gayet şık bir özellik olan, silah kaplaması yapma özelliği var. Reddit'te bu özellik kullanılarak yaratılmış pek çok harika silah var. Oyunda bir de Saug 9mm Uzi yarı otomatik makineli tüfek var.

İki gün önce reddit kullanıcısı johnny_no_smiles Saug ile Bosch PSB 1800 Li-2 kablosuz matkap arasındaki inanılmaz benzerliği fark ettiğinde herkes bunun iyi bir skin fikri olduğunu düşündü. Sonra da epey güldüler. Gerçekten de iyi fikirdi ama.

Buradan sonrası alışıldık internet atışması mı, yoksa matkap üreticileri mevzuya uyanıp çaktırmadan reklam yapmaya mı başladılar bilmiyorum, ancak Reddit'te her birkaç saatte bir başka markanın matkabı kılığında bir Smug ortaya çıkmaya başladı. İlk önce HplusGaming, daha iyi bir marka olduğunu iddia ettiği DeWalt marka Saug matkap silahıyla çıkageldi.

Bu noktadan sonra herkes kendi kaplamasını yapmaya başlarken, hangi matkabın en iyisi olduğu tartışması da bir yandan alevlendi. Bütün internet tartışmalarında olduğu gibi kimse kimseyi ikna edemedi. Olsun, en azından artık Bosch, Black and Decker, Hilti, Makita, Milwaukee, Ryobi gibi farklı markalarda matkaplarla karşılaşabileceksiniz.