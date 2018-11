Black Ops 4'te Hikaye Modunun Olmaması Satışları Etkilemedi

Oldukça yoğun eleştiri yağmuruna tutulan Call of Duty serisinin son oyunu Black Ops 4 içerisinde bir hikaye modunun bulunmaması satış rakamlarını etkilemedi.

Şimdiye kadar hikayesi ile ön plana çıkan Call of Duty serisi, her ne kadar son yıllarda çıkardığı oyunlar ile eleştiri yağmuruna tutulsa da bu sene için büyük bir risk alarak Black Ops 4 isimli yeni oyununda herhangi bir tek oyunculu moda yer vermedi. Treyarch'ın yapımcılığını ve Activision'ın da dağıtımını üstlendiği Call of Duty: Black Ops 4, riskli bir seçime giderek yalnızca online oyun modu ile çıkışını gerçekleştirdi, üstelik bunun sonucunda satış rakamlarından yana da etkilenmediğine dair bir açıklama geldi.

Kendine oyuncu diyen herkes en az bir kez Call of Duty serisinden birini oynamıştır. Özellikle Modern Warfare üçlemesi ile şaha kalkan seri, sonraki dönemlerde sürekli teknolojik ve gelecek zamanlı oyunlar sunarak sevenleri için hayal kırıklığına dönmüştü. Tüm oyuncular tekrardan 2. Dünya Savaşı konulu bir oyun görmek istediğini belirtirken geçen sene çıkardığı Call of Duty: WWII ile tekrardan hayranlarını mutlu etmişti ve satış rakamları konusunda uzun yıllardır gelmediği bir sayıya ulaşmıştı. Şimdi ise hazır oyuncular da geçmiş zaman konseptine ulaşmışken yapımcı ekip bir risk aldı ve herhangi bir senaryo modu sunmadı biz oyunculara. Çıkışına kadar çok ağır eleştirilere maruz kalsa da ekipten gelen açıklamalara göre satış rakamları konusunda herhangi bir düşüş olmadı.

Black Ops 4 yapımcıları, herkes tarafından heyecanla beklenen PlayStation 4 oyunu Read Dead Redemption 2 ile yakın zamanda çıkmasından yana herhangi bir sorun yaşamadığını, özellikle PC oyuncularının satış rakamları konusunda hiç bir düşüş yaşamadığını açıkladı ve bundan oldukça memnun olduklarını, hayal kırıklığına uğramadıklarını dile getirdi. Ancak oyunun geleceği gibi herhangi bir konuda açıklama ya da bilgi verilmedi.