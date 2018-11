Black Panther'in Senaristinden Call of Duty Filmi Geliyor

Call of Duty'nin sinema uyarlaması yıllardır beklenirken, Activision Blizzard tarafından ilk somut adım atıldı.

Black Panther'ın yazar ekibinden olan Joe Robert Cole, Call of Duty'nin beyaz perde uyarlaması için Activision Blizzard Stüdyoları ile anlaştı. Daha önce sene başında Sicario 2: Day of the Soldado'nun yönetmeni Stefano Sollima ile anlaşan Activision, böylece kadroyu yavaş yavaş da olsa tamamlamaya başladı.

Bugüne dek toplamda 15 oyun ve 250 milyon satış gibi erişilmesi güç bir başarıya imza atan Call of Duty serisi, 2003 yılında oyuncularla buluştuğundan beri neredeyse her yıl sinema filmi tartışmalarına adı karışan bir marka.

Activision'un tıpkı Marvel evreni gibi birbirini tamamlayan farklı hikayeleri birbiriyle birleştirecek şekilde işlemek istediği Call of Duty sinema evreni için böylece ilk ciddi adım da atılmış oldu. Önümüzdeki süreçte filmle ilgili detayların ve oyuncu kadrosunun şekillenmesini bekliyoruz.