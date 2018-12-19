Marvel Hayranlarını Çıldırtan Black Panther Kazağı

Marvel'ın ırkçılık ile arasının pek de iyi olduğu söylenemez. Bu nedenledir ki şirketin ilk siyahi karakterinin solo filmi gişede rekorları alt üst etti. Bununla birlikte karakterin yeni yıl özel kazağı için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.

Geçtiğimiz Şubat ayında vizyona giren Black Panther filmi, Marvel’ın siyahi bir süper kahramanı için çektiği ilk solo film olarak tarihe geçti. Dahası film, hem senaryosu hem de muhteşem efektleri ile beyaz perdede izleyenlerin büyük beğenisini toplarken gişe rekorları kırmayı başardı.

Black Panther karakterini son olarak yine bu yıl vizyona giren Avengers: Infinity War filminde görmüştük. Wakanda’nın kralı olan Black Panther, film sırasında ordusuyla birlikte Thanos’un Black Order ordusuna karşı büyük bir savaş vermişti. Bu savaş, Black Panther’in ‘Yaşasın Wakanda’ (Wakanda Forever) sözü ile Wakanda ordusunun hücuma kalkması ile başlamıştı.

Forever 21, yeni yıla ‘Black Panther’ kazağı ile girmek isteyenler yeni ürünlerini tanıttı. Ancak yukarıdaki görselden de fark edebileceğiniz Forever 21, hem ürün tasarımı konusunda hem de pazarlama stratejisi anlamında büyük çuvallamış durumda.

Kazağın tasarımına değinecek olursak; adından da anlaşılabileceği gibi Black Panther, siyah renkli, mat bir kostüme sahip. Bu nedenle mor, sarı ve pembe renklerin hakim olduğu bir kazak, karakteri tam olarak yansıtmıyor olabilir. Ayrıca karakteri bilmeyen biri, bu kazağı gördükten sonra Black Panther’i sarı kafalı bir sarman sanabilir.

Ancak hatalar bununla bitmiyor. Makalenin başında da belirttiğimiz gibi Black Panther, solo filmi çekilen ilk siyahi karakter. Tekrar belirtiyorum; SİYAHİ KARAKTER. Forever 21 ise Wakanda kralı Black Panther’e ait bir kazağı sarışın mavi gözlü bir model ile pazarlamayı tercih etmiş durumda. Elbette ki kazağı beyaz biri de pekala giyebilir. Ancak en azından ‘tanıtım’ için orijinaline sadık kalarak siyahi bir model tercih edilebilirdi.

Forever 21’in hatasını fark etmesi ve ‘düzeltmeye’ çalışması fazla uzun sürmedi. Şirket ilk olarak ürüne ait tweeti sildi. Ardından web siteden sarışın mavi gözlü modelin fotoğrafı kaldırılarak yalnızca kazağın fotoğrafı bırakıldı. Ancak hala kazağın ‘Wakanda Forever’ yazısı dışında Black Panther’le bir ilgisi bulunmuyor.