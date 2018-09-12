Black Panther, Oscar Ödüllerine 16 Dalda Aday Olacak

Marvel Sinematik Evreni’nin ve tüm zamanların en çok izlenen solo süper kahraman filmi Black Panther, tam 16 dalda Oscar adaylığı elde etti. Bir süper kahraman filminin bu kadar çok adaylık kazanması sinema tarihine geçti.

Vizyona girişinden aylar geçmesine rağmen Black Panther, hala sinema başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayali ülke Wakanda’nın kralı, sinema sektöründe de tahtı elinden bırakmak istemiyor. Zira 2019’da düzenlenecek Akademi Ödülleri’ne 16 dalda adaylığı açıklanan yapım, en prestijli ödülün birkaçına ulaşmak istiyor.

En İyi Kadın Oyuncu hariç diğer bütün dallara aday olan Black Panther, bunun yerine En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü için adaylıklar sundu. Disney, akademi ödüllerine adaylık için açıklama yaptı.

Black Panther’e hayat veren Chadwick Boseman En İyi Erkek Oyuncu’ya, filmin yönetmeni Ryan Coogler En İyi Yönetmen’e, Marvel başkanı Kevin Feige En İyi Film’e aday oldular. Ayrıca filmin müzikleri de diğer kategorilerde Oscar adaylığına uzanmak için mücadele edecekler.

Marvel daha önce hiçbir filmi için Oscar ödülleri konusunda bu kadar belirgin stratejiler yürütmemişti. Akademi, geçtiğimiz haftalarda tarihte ilk kez En Popüler Film kategorisini resmileştirince, herkesin aklına Black Panther geldi. Bu kategoride Black Panther’in en büyük rakibi, yine içerisinde yer aldığı Avengers: Infinity War olabilir.

2019 Oscar ödüllerinin kesin adayları 22 Ocak 2019’da açıklanacak. O tarihe kadar Disney’in internet sayfasına giderek tüm listeyi kontrol edebilirsiniz.

91. Akademi Ödülleri, 24 Şubat 2019 Pazar günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacaklar. Türkiye’den Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi, En İyi Yabancı Film dalında şu anda Aday Adaylığı statüsünde bulunuyor.