Black Shark 2'nin Sıvı Soğutmasını Açığa Çıkaran Teaser

Xiaomi'nin oyunculara yönelik telefon markası Black Shark'ın ikinci telefonu çok yakında tanıtılacak.

Xiaomi'nin başarılı oyuncu telefonu Black Shark'ın halefi Black Shark 2'nin tanıtımına yalnızca 2 gün kaldı. Black Shark'ın Weibo hesabından yayınlanan yeni görseller ise cihazın önemli iki özelliğini gözler önüne serdi.

Paylaşılan görsellerden ilki cihazın sıvı soğutma sistemine işaret ediyor. İlk Black Shark cihazında da bir sıvı soğutma sistemi vardı, bu cihazda ise daha gelişmiş bir sıvı soğutma teknolojisi kullanılması bekleniyor. Paylaşılan ikinci görsel ise Black Shark 2'nin güçlü bir mobil ağ sinyaline sahip olacağını gösteriyor. Böylece çevrimiçi oyunlarda yaşanması muhtemel sorunları en aza indirecek olan cihaz, oyuncuları gerçekten mutlu edecek gibi görünüyor.

Xiaomi Black Shark 2, 23 Ekim'de Çin'de tanıtılacak. 5.99 inç ekrana sahip olması beklenen cihaz, gücünü Snapdragon 845 mobil platformundan alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle hiçbir sorun yaşatmayacak olan Black Shark, 4.000 mAh bataryasıyla da yarı yolda bırakmayacak. Ayrıca cihaz ikili arka kamera kurulumu ve arka tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacak.