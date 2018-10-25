Çin'den gelen son sızıntılara göre Nubia'nın yeni oyun odaklı telefonu Red Magic 2, 10GB RAM kapasitesi ile mobil oyuncuların beğenisine sunulacak.

Razer Phone’un akıllı telefon endüstrisinde yeni bir rekabet alanı başlatması ile birlikte Çinli akıllı telefon üreticilerinden yeni oyun odaklı akıllı telefon modelleri gelmeye devam ediyor. Akıllı telefon üreticisi Nubia’nın yeni oyun telefonu Red Magic 2’ye dair bazı bilgiler, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıktı.

Çevrimiçi olarak paylaşılan bilgilere göre Red Magic 2, Qualcomm’un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 845’ten güç alacak ve Black Shark Helo’nun ardından 10GB RAM kapasitesi sunan ikinci oyun odaklı akıllı telefon olacak. Cihaz ayrıca hava soğutma ve sıvı soğutma olmak üzere çift soğutma sistemine sahip olacak.

Konu oyun telefonu olduğunda ses teknolojisi de büyük önem taşıyor. Red Magic 2, 3D surround ses sistemi ile mobil oyunculara üst düzey ses deneyimi sunacak. Cihazın ekranı, tasarım detayları ve diğer özellikleri ise şu an için bilinmiyor. Red Magic 2, iyi bir oyun performansı için amiral gemisi almak istemeyenlere iyi bir alternatif olabilir.