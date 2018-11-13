Sinema ve televizyonlardaki son gelişmeleri ilk duyan siz olabilirsiniz.

Bazılarımız bir diziyi ya da filmi izlemeden önce bilgi sahibi olmak isterken bazılarımız bütün gelişmeleri izlediklerinde öğrenmek isteyebiliyorlar. Herkes aynı olmadığı için biz uyarımızı baştan yapalım dedik. Sinema ve dizilerle ilgili son haberleri sizin için derledik ancak şunu belirtmemiz gerekiyor: fazlasıyla spoiler içeriyor.

Doktor Uyku

Jacbo Tremblay Cinnet’in devamı olacak Doktor Uyku filminin kadrosuna katıldı.

Black Widow

That Hashtag Show, gelecek Black Widow filminin karakterlerinin analizini elinde bulundurduğunu iddia ediyor. Söylenene göre prodüksiyon kırklı yaşlarda kötü kahramanı oynayacak bir erkek oyuncu ve ellili yaşlarda işbirlikçi bir kötü kahramanı oynayacak bir kadın oyuncu arıyor.

Five Nights at Freddy’s

Polygon, serinin yaratıcısı Scott Cawthon’ın gelecek Five Nights at Freddy’s filmini kısa süreliğine ertelediğini belirtti. Erteleme sebebi ise Scott Cawthon’ın şu sözleriyle açıklandı:

“Senaryoyu hazırlamıştım. Jason Blum ve Chris Columbus senaryoyu beğense de ben direkt çöpe attım. Aklımda başka bir şey vardı, daha çok beğendiğim bir şey. Gecikmenin tüm sorumluluğunu alıyorum; benim hatam.”

Garfield

Cesur Civciv’den Mark Dindal, Paul Kaplan ve Mark Torgrove’un Alcon Entertainment için yazdığı senaryodan ilham alarak yeni bir Garfield animasyonu için hazırlanıyor.

The Walking Dead

Angela Kang, dizinin çizgi romanlarda Carl ile ilgili olan hikâye konularını devam ettireceğini ve bunları Henry gibi başka karakterlere vereceğini söyledi.