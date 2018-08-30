Fiziksel klavye olmadan yapamam diyorsanız ancak KEY2 için de yüksek meblağlar ödemek istemiyorsanız, imdadınıza KEY2 LE yetişiyor.

BlackBerry, KEY2’nin başarılı bir cihaz olduğunu açıkça belirtti. Sadece birkaç ay içinde telefonu global olarak satışa sunması ve bunların başarılı olup olumlu dönütler alması da durumu destekler nitelikte. Ancak birçok insan, fiziksel bir klavye için 650 dolar ödemeye çok da istekli değil. Eğer KEY2 için yeterli bütçeniz yoksa ve fiziksel klavye sizin için olmazsa olmazlar arasındaysa BlackBerry’nin sizler için bir çözümü var: KEY2 LE.

KEY2 LE, orijinal telefonun plastik bir kopyası -ancak çok daha çekici.

Adından da anlaşılacağı gibi, KEY2 LE tanıdık bir boyut ve tasarım sunuyor. Ancak cihaz, 399 dolarlık fiyat etiketinin sonucu olarak ele alındığında hemen hissedilecek değişikliklere sahip. Telefonun tüm kasası plastikten oluşuyor, ancak bu Samsung'un 2013 yılında kullandığı plastik gibi kalitesiz değil. Fırçalanmış görünümüyle uzaktan metal gibi görünen ve hissettiren bu kasa, telefonu KEY2’den 12 gram daha hafif yapıyor.

BlackBerry ayrıca bu telefonla daha genç bir kitleyi hedeflediğinden, iş insanlarına yönelik siyah tasarımdan vazgeçerek farklı renk seçenekleri getiriyor. Mavi-yeşil, şampanya rengi-siyah ve kırmızı gibi seçenekler, telefona daha farklı bir hava getiriyor.

Fiyatı kısmak için yapılan fedakarlıklardan bir tanesi de klavye. Ancak çok üzülmenize gerek yok çünkü cihazın sadece tuşları biraz daha küçük ve dokunmatik olarak kontrol edebileceğiniz bir tuş mevcut değil. Bunlar dışında her şey aynı.

BlackBerry KEY2 LE Özellikleri

Snapdragon 636 platformundan gücünü alan cihaza 4 GB RAM ve 32/64 GB’lık hafıza eşlik ediyor. Bataryası 3000 mAh olurken USB-C ile Quick-Charge 3.0 teknolojisini destekliyor. 13 megapiksellik arka ana kameranın yanında ise 5 megapiksellik ikincil bir kamera var ve bu, portre modunda telefona yardımcı oluyor. Öte yandan telefonun diğer özellikleri KEY2 ile birebir aynı: DTEK, güç tasarrufu modu, Kolaylık Tuşu ve diğerleri.

Tüm bunlara rağmen günümüzde 400 dolar altında daha iyi özelliklere sahip birçok akıllı telefon bulabiliyoruz. Bu yüzden fiziksel klavyenin bu fiyatlara değip değmeyeceği konusu tamamen sizin tercihinize kalmış.