BlackBerry'nin elinde bulundurduğu birtakım patentler, Google'ın açtığı dava sonucunda iptal edildi.

BlackBerry'nin sahip olduğu kullanıcı arayüzüyle ilgili 3 patente, Google tarafından itiraz geldi. İncelemeyi yapan kurul, Google'ı haklı buldu ve BlackBerry'nin bu patentlerini iptal etti.

BlackBerry'nin sahip olduğu kullanıcı arayüzünde bildirim çubuğu ve gezinme tuşlarıyla ilgili patentler, Google'ın iddiasına göre yeterince iyi 'açıklanmamış' durumda. Daha önce patenti alınan teknolojilerle arasındaki ayrımı yeterince iyi belirtemeyen BlackBerry, Google'ın bu hareketiyle patentlerini kaybetmiş oldu.

BlackBerry ile Google arasında çıkan bu patent davası, şirketin önceki patent davalarını da akıllara getirdi. Snapchat ve Facebook ile de patent davaları bulunan BlackBerry'de işler pek yolunda gitmiyor gibi görünüyor.