Black Ops 4'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı

12 Ekim'de lansmanı yapılacak olan Call Of Duty Black Ops 4'ün bilgisayar için gerekli minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, lansmana kısa süre kala ortaya çıktı. Oyun hakkında bilgisi olmayanlar için yapımcının açıklamasını sizlerle paylaşmak istedik;
"Black Ops geri döndü! Zorlu, ayakları yere basan ve akıcı bir çok oyunculu savaşın yanında, oyunda başlangıçtan itibaren şu ana kadarki en büyük Zombies modu ve Black Ops evreninin muazzam boyutta topyekun bir savaş deneyiminde yaşam bulduğu Blackout yer alıyor."
Oyunun ön sipariş fiyatları platformlar arası değişiklik gösterse de ortalama fiyat 300-470 lira arasında değişiyor. Bunun standart sürüm olduğunu da ekleyelim. Lafı daha fazla uzatmadan sizlerle sistem gereksinimlerine göz atalım.
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7, 64 Bit
İşlemci: Intel Core i3-4340 / Amd FX-6300
Ram: 8 GB
Grafik İşlemci: GeForce GTX 660 2 GB / GeForce GTX 1050 2 GB veya Radeon HD 7950 2 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
İşlemci: Intel I5 2500K / Ryzen R5 1600X
Ram: 12 GB
Grafik İşlemci: GeForce GTX 970 4 GB / GeForce GTX 1060 6 GB veya Radeon R9 390 / AMD RX 580
1080p Yüksek Yenileme Hızına Sahip Monitör Kullananlar İçin Tavsiyemiz
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
İşlemci: Intel i7-8700K / AMD Ryzen 1800X
Ram: 16GB
Grafik İşlemci: GeForce GTX 1080 or Radeon RX Vega⁶⁴ Graphics
4K Monitör Kullananlar İçin En Yüksek Performans Tavsiyemiz
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
İşlemci: i7-8700K / AMD Ryzen 2700X
Ram: 16GB
Grafik İşlemci: GeForce GTX 1080Ti
Oyunu indirmek isterseniz, boyutunun 55 GB olduğunu da belirtelim.