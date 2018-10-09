Black Ops 4'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Call Of Duty'nin merakla beklenen oyunu Black Ops 4'e ait yeni detaylar ortaya çıktı. Oyunun bilgisayar sürümü için gerekli olan sistem gereksinimleri ve indirme boyutu açıklandı.

12 Ekim'de lansmanı yapılacak olan Call Of Duty Black Ops 4'ün bilgisayar için gerekli minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, lansmana kısa süre kala ortaya çıktı. Oyun hakkında bilgisi olmayanlar için yapımcının açıklamasını sizlerle paylaşmak istedik;

"Black Ops geri döndü! Zorlu, ayakları yere basan ve akıcı bir çok oyunculu savaşın yanında, oyunda başlangıçtan itibaren şu ana kadarki en büyük Zombies modu ve Black Ops evreninin muazzam boyutta topyekun bir savaş deneyiminde yaşam bulduğu Blackout yer alıyor."

Oyunun ön sipariş fiyatları platformlar arası değişiklik gösterse de ortalama fiyat 300-470 lira arasında değişiyor. Bunun standart sürüm olduğunu da ekleyelim. Lafı daha fazla uzatmadan sizlerle sistem gereksinimlerine göz atalım.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 64 Bit

İşlemci: Intel Core i3-4340 / Amd FX-6300

Ram: 8 GB

Grafik İşlemci: GeForce GTX 660 2 GB / GeForce GTX 1050 2 GB veya Radeon HD 7950 2 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel I5 2500K / Ryzen R5 1600X

Ram: 12 GB

Grafik İşlemci: GeForce GTX 970 4 GB / GeForce GTX 1060 6 GB veya Radeon R9 390 / AMD RX 580

1080p Yüksek Yenileme Hızına Sahip Monitör Kullananlar İçin Tavsiyemiz

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel i7-8700K / AMD Ryzen 1800X

Ram: 16GB

Grafik İşlemci: GeForce GTX 1080 or Radeon RX Vega⁶⁴ Graphics

4K Monitör Kullananlar İçin En Yüksek Performans Tavsiyemiz

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: i7-8700K / AMD Ryzen 2700X

Ram: 16GB

Grafik İşlemci: GeForce GTX 1080Ti

Oyunu indirmek isterseniz, boyutunun 55 GB olduğunu da belirtelim.