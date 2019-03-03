Blackview'un İki Yeni Akıllı Telefonu MWC 2019'da Tanıtıldı

Çinli üretici Blackview, MWC 2019'da iki yeni telefon tanıttı.

Blackview, sağlam akıllı telefonları ile bilinen popüler bir Çinli akıllı telefon üreticisi olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, Barcelona'daki MWC 2019'da adı BV9800 ve Max 1 Projector olan iki yeni cihazı tanıttı. MWC'den önce mekanikleştiği gibi, her iki yeni cihaz da bazı üstün özellikler taşıyor. Her iki cihaz da su geçirmiyor, darbeye ve toza dayanıklı.

Blackview BV9800

MWC 2019'da BV9800, dayanıklı bir cihaz olmasına rağmen şaşırtıcı görünüyordu. Sağlam tasarımı daha iyi bir tutuş sağlıyor. Üçlü arka kamera modülü, makinenin ortasına mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş ve mekanize bir tekno görünümünde.

Cihazn her iki tarafındaki düğmeler, cihaza toz ve su girmesini engellemek için tamamen Gömülü halde bulunuyor. Arka tarafta kamera modülleriyle birlikte cihazın alt tarafında hoparlör ızgaraları yer alıyor.

Blackview BV9800 özellikleri

Ayrıntılı olarak bakacak olursak, Blackview BV9800, Sony IMX586 48 MP + 12 MP ikincil kamera ve 16 MP telefoto lens içeren üçlü kamera kurulumuna sahip. Kullanıcıların selfie ve görüntülü arama gibi özelliklere sahip olmasını kolaylaştırmak için ön tarafta 16 MP'lik bir kamera bulunuyor. Hızı 2,1 GHz olan P90 sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor.

Blackview BV9800, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç Full HD+ ekrana sahip. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçeneğiyle gelen cihaz, 6580 mAh batarya taşıdığı için optimum kullanım ile tek bir tam şarjla birkaç günden fazla kalabiliyor. Ayrıca telefonda kablosuz şarj etme özelliği de bulunuyor. Blackview BV9800'ın MIL-STD-810G ve IP69K sertifikası da bulunduğunu söylemekte fayda var.

Blackview Max 1

Çinli akıllı telefon üreticisi, diğer ileri teknoloji özellikleriyle birlikte bir lazer projektör içeren Max 1 Projector telefonunu da tanıttı. Özellikleri gibi, aynı zamanda üst düzey bir tasarıma sahip. Cihazın arka tarafında, ortada led flaş ve parmak izi sensörü ile birlikte tek bir kamera kurulumu bulunuyor. Cihaz, elde tutarken biraz kaygan olmasına rağmen arka tarafındaki parlak malzemesinden dolayı parmak izi tutuyor.

Üst tarafta onu diğer cihazlardan farklı kılan bir projektör bulunuyor. Koruma için her iki taraftaki küçük çıkıntıların içine yerleştirilen projektörün yanındaki düğmeler, kolay erişilebilirlik için tam olarak telefonun iki tarafına da yerleştirilmiş.

BlackView Max 1 özellikleri

Max 1, maksimum 2,5 GHz hıza sahip MediaTek MT6763T Helio P23 sekiz çekirdekli işlemci ile birlikte geliyor. Max 1, 1080 x 2160 piksel çözünürlükte 6,01 inç AMOLED Full HD ekran taşıyor. Ayrıca, 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip.

Kamera kısmında ise, arkada 12 MP Samsung, önde ise 16 MP + 16 MP Samsung kamera kurulumu bulunuyor. Ekran, Corning Gorilla Glass ile birlikte korunuyor. Bağlantı noktasında cihazda GPS, Bluetooth, NFC ve WiFi mevcut. LED bildirim ışıkları ile birlikte bir de parmak izi sensörü yer alıyor.