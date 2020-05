Ürettiği dayanıklı ürünlerle tanınan Blackview, X1 akıllı saatini ve BV550 Plus akıllı telefonunu duyurdu. Sunduğu özellikler ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken akıllı cihazların her ikisi de şu anda AliExpress'te özel fiyatlarla listeleniyor.

Zorlu koşullarda çalışabilen akıllı telefonlarla tanınan Blackview, rekabetçi fiyatlar sunan yeni akıllı cihazlarla geri döndü. Bu kez hem akıllı saat ve hem de akıllı telefon sektörüne el atan firma, her iki cihazının da uygun fiyatlarla mümkün olan en yüksek özellikleri sunduğunu iddia ediyor.

Firmanın akıllı cihazlarında sürdürdüğü bir diğer iddiası, her koşulda maksimum dayanıklılık sunmak. Öyle ki Blackview BV5500 Plus adı verilen akıllı telefon, toz ve yağmura karşı IP68 / IP69K sertifikalarına sahip ve 1,5 metre derinlikte yarım saate kadar çalışabiliyor. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan gelin her iki cihazın da özelliklerine daha yakından göz atalım.

Blackview BV5500 Plus:

1440 x 720 piksel çözünürlüğünde 5,5 inç HD+ bir ekrana sahip olan akıllı telefon, gücünü MediaTek MT 6729 işlemciden alıyor. İşlemciye ek olarak 3 GB RAM ve 32 GB dâhili depolama seçenekleri cihazda yer alırken kamera kısmındaysa arka tarafta 8 MP’lik ikili kamera kurulumu bulunuyor.

Öte yandan 152,2 x 75,5 x 14 mm boyutlarında ve 225 gram ağırlığında olan cihazın bu açıdan biraz ağır olduğu söylenebilir. Bu noktada cihazın dikkat çeken özelliğiyse ağır olmasına rağmen diğer akıllı telefonların aksine daha ince bir yapıda gelmesi.

IP68 / IP69K sertifikaları bulunan cihazda, ayrıca ABD askeri standardı olan MIL-STD-810G darbelere karşı dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Ülkemizde satışı bulunmayan Blackview BV5500 Plus, şu anda AliExpress’te 79,29 dolar (yaklaşık 555 TL) gibi özel bir fiyatla alıcılarını bekliyor.

Blackview BV5500 Plus teknik özellikleri:

Ekran: 1440 x 720 piksel 5,5 inçlik HD+

MediaTek MT 6729

3 GB

32 GB

Sony 8 MP ikili kamera

5 MP

4.400 mAh

4G

Android 10

152,2 x 75,5 x 14 mm

225 gram

Blackview X1 Smartwatch:

Yuvarlak kadranıyla birlikte oldukça hoş bir tasarım sunan akıllı saat, firmanın iddialarına göre aklınıza gelebilecek her durum için mükemmel bir seçim. Bu noktada uygun fiyatına kıyasla üst düzey dayanıklılık sunan cihazda yüzme, yağmur ve kara karşı 5 ATM su geçirmezlik derecesi bulunuyor.

Kalp atış hızı izleme fonksiyonuyla 9 farklı spor modunu kolayca ayırt edebilen Blackview X1, önemli mesajları kaçırmamanız için mesaj senkronizasyonu gibi özellikleri de beraberinde sunuyor. Bununla birlikte temel izleme modunda şarj etmeden 45 güne kadar kullanım sunan akıllı saatin aktif kullanımda tek bir şarjla 10 gün boyunca çalıştığı belirtiliyor.

Akıllı saat, ayrıca özel bir uygulamayla iOS ve Android telefonlarla kolayca senkronize edilebiliyor. Son olarak Siyah, Gün Batımı ve Portakal renk seçenekleri bulunan cihazın şu anda AliExpress üzerinde 69,99 dolardan (yaklaşık 490 TL) listelendiğini de belirtelim.