BLAST'tan 150 Bin Dolarlık Dota 2 Turnuvası

BLAST, Twitter hesabından yaptığı açıklamada toplamda 150 bin dolarlık ödül havuzuna sahip olan bir Dota 2 turnuvası düzenleyeceğini duyurdu. Turnuvaya Avrupa’nın en iyi 6 Dota 2 takımı katılacak.

BLAST, bugün Twitter hesabından yaptığı duyuruda haziran ayında Dota 2 turnuvası düzenleyeceğini açıkladı. Dota’nın en büyük 6 isminin yer alacağı turnuvada her bir katılımcı, 150 bin dolarlık (1 milyon 57 bin TL) ödül havuzu için yarışacak.

Çevrimiçi olarak düzenlenecek olan BLAST Bounty Hunt turnuvasında 6 takım, çift eliminasyon sisteminde 3 maçın en iyisi şeklinde ilerleyecek, finaldeyse 5 maçın en iyisi kazanacak. Turnuvada OG Esports, Team Secret, Team Nigma, Ninjas in Pyjamas, Alliance ve Team Liquid takımları yarışacak.

150 bin dolarlık Dota turnuvası:

"Sıcak karşılama için teşekkürler, işte sizin için planladıklarımız: Avrupa’daki en iyi 6 Dota 2 oyuncusu, 150 bin dolarlık ödül havuzu, ödülün %40’ı oyunda, 5 bin dolar hayran tahminleri için."

Turnuva sonrasında üçüncülükle altıncılık arasındaki takımlar 15 bin dolar, birinci ve ikinci sıradaki takımlarsa 20 bin dolarlık ödülün sahibi olacak. Her takımın ödülünün %40’lık kısmı, oyunlarda herkese açık olacak ve turnuva boyunca oyunculara ek ödüller de verilecek. Ek ödüllere hayranların oylarıyla karar verilecek. Hayranlar ayrıca BLAST’ın Hayran Tahmin Oyunu (Fan Prediction Game) ile ödül kazanma şansı yakalayacak.

Hayran Tahmin Oyunu’nda turnuva boyunca eşleşmelerin kazananları, ödül koleksiyonları ve diğer detaylar üzerine oy verilebilecek. Turnuvanın ödül havuzundan direkt olarak alınacak olan 5 bin dolarlık ödül, tahmin oyununun kazananlarına gidecek.

BLAST, 2017 yılında BLAST Pro Series ile başladığı yolda giderek büyüdü ve 1 milyon dolar ödülün dağıtıldığı Counter-Strike serisi olan BLAST Premier’e de ev sahipliği yapıyor. Şirketin ilk Dota turnuvası olan bu organizasyon 9 Haziran 2020 tarihinde başlayacak.