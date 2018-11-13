Blizzard, Diablo 4 Üzerine Çalışıyor Olabilir mi?

BlizzCon etkinliğinde duyurulmamış ya da Blizzard tarafından yalanlanmış olsa da Diablo 4’ün gelebileceğine dair işaretler bulunuyor.

Ağustos ayında Blizzard, açık bir şekilde ‘birden fazla Diablo projesi bulunduğunu’ söylemişti. Topluluk yöneticisi Brandy Camel Diablo 3: Sezon 14’ün başında bir açıklama yapmıştı:

“Blizzard ciddi şekilde çalışıyor. Ayrıca birden fazla Diablo projemiz bulunuyor. Bazılarının tamamlanması daha uzun sürecek. Ancak bu senenin sonlarına doğru size gösterecek şeylerimiz olabilir. Biz bu Diablo projelerini hayata geçirirken dinlemede kalın. 20 yıllık desteğiniz olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı.”

‘Bu senenin sonlarına doğru bize gösterilecek olan şey’ Diablo Immortal adında bir mobil oyun olarak karşımıza çıktı. BlizzCon’da Blizzard hayranları tarafından pek de hoş karşılandığını da söyleyemeyeceğiz. Blizzard birden fazla Diablo projesinden bahsetse de bu projeler devasa bir oyunun yanı sıra 10 dakikalık VR demosu ya da bir dizi de olabilir.

Peki, Diablo 4 nerede? Haziran ayında Blizzard’ın anlatıcı aradığı biliniyor. Blizzard bir paylaşımında “Yeni ve duyurulmamış bir Diablo projesi üzerine çalışıyoruz. Yetenekli bir zindan tasarımcısı mısınız? Bizimle çalışın ve beraber alışılmışın dışında projeler üretelim” yazdığı biliniyor.

Zindan tasarımcılarının görevinin sizi içine çeken zindanlar tasarlamak ve oyunu daha ilginç hale getirmek olduğu da unutulmaması gereken bir nokta. Bunun dışında Blizzard geçtiğimiz günlerde teknik tasarımcı arayışına da girişmişti.

İyi haber: bu arayışlar Diablo Immortal’la ilgili değil gibi görünüyor. Diablo Immortal’ın geliştirmesi Tencent’in elinde ve Immortal yeni tasarımcı arayacağı noktayı çoktan geçmiş gibi görünüyor. Bu sebeple bu arayışların sebebi yeni bir oyun projesi olabilir.

Kötü haber: Blizzard bu sene tasarımcı arıyorsa yakın tarihte yeni bir oyun göremeyeceğiz.