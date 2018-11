Blizzard, Diablo Immortal Eleştirilerine Cevap Verdi

BlizzCon'da açıklanan Diablo Immortal'ın bir mobil oyun olacağı belli olduktan sonra pek çok tartışma dönmüş, Blizzard yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Blizzard'dan cevap geldi.

BlizzCon'da açıklanan yeni Diablo oyunu Diablo Immortal'ın, serinin hayranlarının açıklanmasını beklediği oyun olduğunu söylemek güç. Bu yeni oyun mobil cihazlar için üretilecek.

BlizzCon'dan haftalar önce yeni bir ana Diablo oyunu çıkmayacağını söyleyen Blizzard'ın bu mobil oyunu açıklaması insanları biraz kızdırdı. Yeni Diablo ana oyunu şu anda muhtemelen yapım aşamasında ancak Blizzard bu konuda açıklama yapmadı.

Blizzard'ın baş oyun tasarımcısı Wyatt Cheng ve kıdemli oyun yapımcısı Joe Hsu'ya da Diablo Immortal etrafında dönen tartışmalar hakkındaki fikirleri soruldu.

Cheng Diablo Immortal'ın mobil oyun olma sebebi olarak serinin zaten PC ve konsolda geyet iyi durumda olmasını ve büyüyen monil pazarının iyi bir genişleme alanı olmasını gösterdi. En nihayetinde Blizzard'daki insanların hepsinin oyuncu olduğunu ve pek çok oyun oynadıklarını söyleyen Chang, harika bir mobil oyun yapma fırsatı bulduklarını ve bu fırsatı değerlendirmek istediklerini söyledi.

Yeni oyunda NetEase ile çalışacak olan Blizzard'ın bu ortaklığı kimseyi şaşırtmadı. Blizzard'ın büyük markaları World of Warcraft, Heroes of the Storm, Overwatch gibi oyunlarını Çin pazarında NetEase temsil ediyor.

Cheng'e göre mobil oyunun bir başka amacı da, Diablo II: Lord of Destruction'dan Diablo III'e kadar geçen sürede neler olup bittiğini daha iyi anlatmak. Yani aradaki zaman atlamasının mobil oyun ile doldurulması planlanıyor. Cheng oyunu, ana evrene uzaktan bağlı olup tek başına da anlam ifade etmesi açısından Star Wars: Rogue One'a benzetiyor.

Hsu ise yeni şeyler denemeyi sevdiklerini ve kullanıcılarına yeni bir oyun deneyimi sunmaktan keyif aldıklarını belirtti. Hsu insanların oyunu eleştirmeden önce denemesini istediklerini belirterek, dürüst yorumlar görmeyi istediklerini belirtti. Günümüzde insanların biraz şüpheci davranmalarından zarar gelmeyeceğini belirten Jon Hsu, oyunu BlizzCon'da oynadığını ve oyunun muhteşem olduğunu belirtti.

Bliazzard kurucularından Allen Adham, Kotaku'ya yaptığı açıklamalarda hayranların tek bir şeyi umutsuzca beklediğini söyledi. Adham, Diablo Immortal'ın eleştirilmesini beklediklerini, bu tepkinin zamanla geçeceğini söyledi.

Oyunun iş modelinin nasıl olacağı, kazancını nasıl sağlayacağı ise henüz belli değil. Mobil oyun pazarının gittikçe büyüyen payını ve özellikle oyun içi satın almalara dayalı sistemin başarısını göz önüne alınca, Blizzard gibi bir devin bu piyasaya girmek istemesi çok normal. Geçtiğimiz yıl oyun içi satın almalardan elde edilen 4 milyar dolar gibi bir kazancı olan firmanın bu rakamı daha da yukarı çekmek istemesi normal.

Diablo Immortal'a yöneltilen bir diğer suçlama da oyunun, NetEase'nin bir başka oyunu olan Crusaders of Light oyununun yeniden kaplama yapılmış hali olduğu yönündeydi. Bu konuda da Cheng iki firmanın ortaklaşa çalıştıklarını ve her şeyi yeni oluşturduklarını söyledi.