Mobil oyun piyasasına olan rağbetin artması sebebiyle Blizzard, gelecekte daha çok mobil oyun konusunda çalışmak istediğini belirtti.

Blizzard, BlizzCon2018’de Diablo Immortal’ı duyurdu ve oyuncu kitlesini pek de tatmin edemedi. Duyuru beraberinde birçok tepkiyi getirdi. Tepkiler o kadar kötüydü ki Blizzard, yeni oyuna gelecek tepkilerin bu kadar kötü olacağını tahmin etmediğini söyledi.

Blizzard, Diablo IV’ün BlizzCon’da açıklandığı ile ilgili haberleri yalanladılar ancak oyuncular da bilgisayar için bir Diablo oyunu istediklerini belirttiler. Blizzard’a yöneltilen öfke haksız olmadığı için, çoğunlukla bilgisayar kullanan hayranların neden bir mobil oyun hakkında üzgün olduklarını anlamak pek de zor olmasa gerek.

Dan Elggren ve Allen Adham ile yapılan röportajda Adham, Blizzard’ın daha çok mobil oyun sektörü üzerine yoğunlaştığını açık bir şekilde dile getirdi. Endişeli oyuncular ise saçma dokunmatik kontroller ve her fırsatta para talep eden oynayış sebebiyle hoşnutsuzluklarını belirttiler.

Bu sorunlar birçok mobil oyunda mevcut ancak mobile özel sorunlar değiller. Hatalar, bazı eksikliklere sahip tasarımlar ve oyun içi satın almalar birçok konsol oyununda da mevcut.

Yapılan bir araştırmaya göre oyun piyasasının yarısından daha büyük bir kısmını mobil oyunlar oluşturuyor. Bu sonuca Çin ve Japonya ciddi şekilde katkıda bulunsa da Amerika Birleşik Devletleri mobil oyunlarda en büyük ikinci pazar. Bu sayıların gelecekte artması bekleniyor.

Blizzard gibi geliştiriciler ise bu sayıların farkındalar ve mobil oyunlar yaparak daha fazla insana ulaşma çabası içerisindeler. Amerika Birleşik Devletleri’nde cep telefonuna sahip kişi oranı yüzde 70. Neden 24 saat boyunca yanınızdaki bir cihaz için projeler geliştirmeyesiniz ki?

Mobil oyunlar herkesin kolaylıkla ulaşabileceği oyunlardır. Daha önce oyun oynayabilecekleri bir platforma sahip olmayan insanlar için giriş noktası niteliğinde olması sebebiyle, insanlar oyunların tadını aldıktan sonra daha profesyonel bir platform alıp almamak istediklerine kolayca karar verebilirler.