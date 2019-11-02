Blizzard: Owerwatch 2'nin Ne Zaman Çıkacağını Bilmiyoruz

Blizzard’ın sevilen oyunu Overwatch 2 hâlâ geliştirilme aşamasında bulunuyor. Oyuncular heyecanla oyununun çıkmasını beklerken şirketten gelen açıklama henüz zaman olduğunu gösteriyor. Oyun direktörü Jeff Kaplan yaptığı açıklamada oyunun ne zaman çıkacağından emin olmadığını söyledi.

Halihazırda kullanılan platformlarda ve belki de bir sonraki sürümlerde çalışacak olan Overwatch 2 hâlâ geliştirilme aşamasında bulunuyor. Blizzard ise oyunun ne zaman yayınlanacağından emin değil. Overwatch ve Overwatch 2 oyun direktörü Jeff Kaplan, oyunun gelişimi hakkında konuştu. Overwatch 2’nin piyasaya sürülme zamanı ile ilgili 'hiçbir fikre sahip olmadığını' ve geliştiricilerin daha iyi bir oyun yapmaya odaklandıklarını söyledi.

BlizzCon 2019 sırasında Kaplan, Overwatch serisinin geleceği hakkında konuşmak için sahne aldı. Panel sırasında oyundan farklı özellikler ve sistemler sergiledi ve halen aktif olarak çalışıldığından oyun piyasaya çıktığında büyük ölçüde değişebileceğini açıkladı.

Kaplan, ilerleme sistemi hakkında konuşurken Overwatch 2 hakkındaki felsefeyi gündeme getirdi. “Bu konuda uyarmam gerekiyor. Bahsettiğim gibi, Overwatch 2 hala geliştirilme aşamasında ve bu oyun tam olarak hazır olmadan önce gitmemiz gereken çok yol var. Şimdilik size yalnızca ilerleme sisteminin bir bölümünü gösteriyoruz ve oyun piyasaya çıktığı zaman ilerlemenin çok fazla değişebileceği de muhtemel” dedi.

"En çok önemsediğimiz şey oyunun harika olması"

Panelin sonuna doğru, oyunun yayınlanacağı platformlar Kaplan tarafından onaylandı. Bu platform onayları ile önceki ifadelerinin tekrarı geldi ve oyunun ne zaman yayınlanacağına dair hiçbir fikri olmadığını ve Blizzard'ın aklında bir tarih olmadığını söyledi. Paneli kapatırken “Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Önemli olan harika olması. Her şeyden çok önemsediğimiz şey bu. Aklımızda tarih yok” dedi.

Overwatch 2 ne zaman piyasaya sürülürse sürülsün dört gözle beklenen yeni özelliklere ve sistemlere sahip olacak gibi görünüyor. Bunlardan bazıları çoktan ortaya çıktı ve yeni haritalar da içeriyor. Oyunun ortaya çıkan kahramanları da güncellenmiş bir görünüme kavuşuyor. Overwatch 2 şu anda PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için geliştirilme aşamasında bulunuyor.