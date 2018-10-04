Blizzard'ın Kurucu CEO'su Morhaime Görevi Bıraktı

Blizzard'ın kurucuları arasında yer alan ve aktif olarak şirketin CEO'luğunu yapan Michael Morhaime görevden çekiliyor. Yerini alacak olan isimse World of Warcraft'ın uygulamalı yapımcısı J. Allen Brack olacak.

Blizzard'dan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Michael Morhaime, şirketteki CEO'luk görevini bırakıyor. Morhaime'in yerine bu rolü uzun süredir şirkette görev yapan J. Allen Brack alacak. Morhaime ise şirketle ilişiğini kesmeyecek ve stratejik danışman olarak şirkette hizmetlerini devam ettirecek.

Oyun sektöründe Blizzard Entertainment kadar büyük etkiye sahip çok fazla şirket olmadığı bir gerçek. Firmanın en büyük ürünleri olan Warcraft, Diablo, StarCraft ve Overwatch çok büyük kitlelere ulaşmış büyük markalar haline geldiler. Firmanın oyunları gerçek zamanlı strateji türünün ilerlemesine büyük katkıda bulunurken, online oyunculuğun da öncülerinden oldu ve oyunculuk kültürünün yapı taşları arasına girdi.

Morhaime on yıldan fazladır Blizzard'ın programlamacıları arasında yer almamasına rağmen, 90'lı yılların başında Silicon & Synapse adıyla kuruluşundan bu yana şirkette yer alıyor.

Şirket, kuruluşunun üzerinden çok zaman geçmeden Blizzard'a dönüştü ve Warcraft: Orcs and Humans, Warcraft II ve Diablo markalarıyla büyük kitlelere kavuştu. Daha sonra dünyanın gelmiş geçmiş en çok oynanan, en popüler MMORPG'si World of Warcraft'ı yaratan firma Activision ile birleşerek bugün bildiğimiz Activision Blizzard haline geldi.

Blizzard o dönemden sonra oyun kartelasını genişletmeye devam etti. Büyük başarı yakalayan Overwatch ile FPS türüne giren firma Overwatch League ile e-spor alanında da kendine yer buldu. Aynı dönemde Lego ve Nerf gibi kendi alanlarında oldukça büyük isimlerle de stratejik ortaklıklar kurdu.

Açıklamasında Blizzard'daki yetenekli ve çalışkan insanlara adanmışlıkları, yaratıcılıkları ve tutkuları için teşekkür eden Mike Morhaime, bu takımı yönetmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu söylerken Blizzard oyuncularına ve komünitesine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Hem Morhaime hem de onun yerini alacak olan Brack Blizzard'ın blogunda da açıklamalar yayınladılar.

Blizzard'dan Morhaime'ın ayrılığıyla ilgili başka bir açıklama henüz gelmedi.