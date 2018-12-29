  • Overwatch, Herkese Ganimet Sandığı Dağıtıyor

Blizzard, Overwatch Oyuncularına Beş Adet Ücretsiz Ganimet Sandığı Verecek

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Blizzard, 2 Ocak'tan önce Overwatch oyununa giren herkese hediyeler dağıtacak.

Birçok kişinin sevdiği oyun Overwatch, yılbaşından önce küçük bir hediye niteliğinde bir etkinlik başlattı. Tüm oyuncuların kolaylıkla katılabileceği etkinlikte yapmanız gereken tek şey ise oyuna girmek.

Blizzard, yılbaşına özel olarak 2 Ocak’tan önce oyuna giriş yapan tüm oyuncularına beş adet Winter Wonderland ganimet sandığı hediye edecek.
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Sandıklar, oyuncular oyuna giriş yapay yapmaz hesaplarına geçecek. Ganimet sandıklarında spreyler, animasyonlar, zafer replikleri ve en önemlisi festival skinleri bulunacak.

Kaynak : https://www.pcgamer.com/get-five-free-overwatch-winter-loot-boxes-when-you-log-on/
Etiketler: blizzard, overwatch
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