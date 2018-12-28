Blizzard'dan Overwatch Yayınlarına Düzenleme

Blizzard'ın yaptığı yeniliklerle birlikte, Overwatch yayınlarını izleyebilmek için Battle.net ve Twitch hesaplarını birbirine bağlamanız gerekecek.

Blizzard, yeni Overwatch karşılaşmaları için Twitch sohbet kutusunu temizleme çalışmaları yapıyor. Yeni sistemde, kullanıcıların sohbete katılabilmeleri için Battle.net ve Twitch hesaplarını birbirine bağlaması gerekiyor.

Yeni sistem, Twitch kanalında Overwatch oynayan yayıncılar için deneniyor. 3.sezonun çeyrek final eşleşmeleri bugün başlıyor ve 12 Ocak’a kadar da devam edecek. Yayınları izlemeye başlamak için de Battle.net ve Twitch hesaplarınızı bağlamanız gerekiyor.

Blizzard’ın Overwatch blogunda yaptığı açıklamaya göre, buradaki asıl hedef ‘daha pozitif bir izleme deneyimi’ yaratmak. Nasıl çalışacağı ise tam olarak bilinmiyor. Geliştiriciler, sohbette çıkacak bir sorun için herhangi bir cezalandırmadan bahsetmedi fakat şu kesin ki, Twitch sohbetinde yediğiniz bir ceza Battle.net hesabınızı da etkileyecek.

Blizzard, nefret söylemlerinde bulunan bazı profesyonel Overwatch oyuncuları için de önlemler aldı. Geçtiğimiz hafta, ‘oyuncu disiplin takpçisini’ duyurdular, bu sistem ile birlikte oyuncuları takip ederek, oyunun yönetmeliklerine karşı gelen oyunculara ceza verebiliyorlar.