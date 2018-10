Blizzard Entertainment, BlizzCon 2018 için uygulayacağı programı açıkladı. Program, bazı büyük Diablo duyurularının gelebileceğini haber veriyor.

Resmi BlizzCon 2018 programındaki "Diablo: What's Next" paneli, Mythic adlı sahnede yer alacak olan ilk sunum olacak. 12 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak olan panelin açıklamasında "Diablo ekibine Sanctuary kahramanları için markette neler olduğunu tartışırlarken katılın" yazıyor.

İlginç bir şekilde bu Diablo panelini, Overwatch, Hearthstone, World of Warcraft ve Heroes of the Storm oyunları için What's Next panelleri takip edecek. Star Craft II: What’s Next paneli ise ertesi gün için planlanmış durumda. Her bir panelin 45 dakika sürmesi bekleniyor.

Polygon'un belirttiği gibi bu ilk "What's Next" paneli, BlizzCon açılış konuşmasından hemen önce gerçekleştirilen büyük duyurular için genişletilmişti. Geçen yıl, World of Warcraft: Battle for Azeroth, açılış töreninde açıklanmış ve What's Next panelinin odağı olmuştu. Benzer bir şekilde 2016'da Hearthstone'un Mean Streets of Gadgetzan DLC'si bu önemli panelde duyurulmuştu.

Blizzard'ın Diablo serisi için tam olarak ne açıklayacağı belli olmasa da Diablo Topluluk Yöneticisi Brandy Carmel'in sözlerinden birden çok yeni Diablo projesi olduğunu anlıyoruz:

"Blizzard'da herkes çok çalışıyor ve çalışmalarımızda birden fazla Diablo projesi var. Bunlardan bazıları daha uzun sürede tamamlanacak olsa da bu sene sizlere göstereceğimiz birkaç bir şeyimiz olabilir."