Blizzcon 2018 Biletiyle WoW: Classic Oynanabilecek

Blizzard, Blizzcon 2018 Sanal Bileti'ni alanlara World of Warcraft: Classic'i oynama imkanı sunacak.

Her yıl düzenlenen Blizzcon’un 2018 Sanal Bileti, oyunculara hediyeler vermeye devam ediyor. Blizzard, bu sanal bilet ile yani 50 dolarlık giriş ücreti ile video yayınları, skinler ve oyun içi eşyaların yanı sıra, eklentilerle mahvedilmemiş olan temel oyun World of Warcraft: Classic demosuna da erişim sağlanabileceğini açıkladı.

World of Warcraft: Classic demosu, 2 Kasım tarihinde Blizzcon katında görücüye çıkacak ve katılımcılara oyunu oynama şansı sunulacak. Demo, 2 Kasım tarihinin yanı sıra 8 Kasım’da bir kez daha kısa bir süreliğine oyuncular için açılacak.

World of Warcraft’ın orijinal versiyonunun olmayışı, nostalji hayranı oyuncuları resmi olmayan Classic sunucularında oynamaya itmişti. Bu versiyon, Blizzard’ın 2016 yılında kullanıma kapattığı en popüler versiyondu. Geliştiriciler, 2017’de Blizzcon’da “Blizzard kalitesinde klasik deneyimi“ duyurusu yapmış ve bunun çıkışının biraz zaman alabileceğinin altını çizmişlerdi.

Aradan neredeyse bir yıl geçti ve Blizzard, oyunculara projeyi denetmek için nihayet hazır hale geldi. Diğer yandan, Battle of Azeroth’un başarısı, ek paketlerin de hala fazlasıyla zevk verdiğini gösteriyor.