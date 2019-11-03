Google’ın DeepMind adlı yapay zekası, BlizzCon 2019’da katılımcılar ile Starcraft II oynadı. Yapay zeka oyuncuları oldukça üzdü.

Yapay zeka son yıllarda büyük bir yükseliş gösteriyor. Google’ın desteklediği yapay zeka projesi AlphaStar’a ait olan DeepMind adlı yapay zeka, oyunlar konusunda bilgisayarların gelebileceği seviyeyi gösterdi.

DeppMind’ın BlizzCon’da tek bir amacı vardı, o da StarCraft II oyununda karşısına çıkan bütün insanları yenmek. Daha önce profesyonel takımları yenmişliği olan yapay zeka oldukça iddialı.

1-2 Kasım tarihlerinde Anaheim Convention Center’da gerçekleştirilen BlizzCon 2019’un Blizzard Arcade bölümüne yerleştirilen bilgisayarlarda fuar katılımcıları ile AlphaStar’ın yapay zekası karşı karşıya geliyor. Yapay zekanın bu oyunda yenilmesinin neredeyse imkansız olduğu biliniyor.

AlphaStar şu anda StarCraft II’de oyunun her üç ırkıyla da Grandmaster seviyesine gelmiş bulunuyor. Yani yapay zeka şu anda oyuncuların %99,8’ini yenebilecek seviyede. Üstelik yapay zekanın görüşü, haritada yalnızca bir insanın görebileceği kadar bir alanla sınırlı ve tıklama sayısı da 5 saniyede 22 tekrarsız tıklama ile sınırlanmış durumda. Yani yapay zekanın hareketleri, insanların hareketlerine göre kısıtlanıyor.

Alpha Star takımı, bloglarında yayınladıkları bir gönderide açık uçlu öğrenmenin potansiyelinin ve limitlerinin farkında olduklarını söylüyor. Bu yöntemde öğrenme temelli aracılar kullanarak yapay zekanın sorunları çözmesi amaçlanıyor. AlphaStar ekibi, bu oyunun yapay zekanın gelişimini değerlendirmek ve gözlemlemek için ideal olduğunu söylüyor.

Tabii ki bu yapay zekanın tek yapabildiği şey StarCraft II oynamak değil. Pek çok konuda insanlardan daha iyi performans gösteren bu makineler, özelleşmiş görevlerde kullanılabiliyor. DeepMind ve Waymo, otonom araçların eğitimi için birlikte hareket ediyor.