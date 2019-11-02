BlizzCon’da Diablo Immortals Hakkında Yeni Detaylar

Geçtiğimiz yıl BlizzCon’da Diablo IV beklenirken açıklanan ve eleştirilerin odağı olan Diablo Immortals oyunu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Oyunun çıkış tarihi ise hala bilinmiyor.

Bu yıl BlizzCon’a damgasını vuran Diablo haberi, Diablo IV’ün kesinleşmesi oldu. Yine de Diablo evrenine ait bir diğer oyun olan Diablo Immortal da unutulmadı ve oyun hakkında çeşitli detaylar katılımcılarla paylaşıldı. Oyun hala geliştirme aşamasında yer alıyor.

Son dönemde yaşadığı sorunlar neticesinde geçmiş yıllara kıyasla daha sönük geçen BlizzCon’da duyurular yapılmaya devam ediyor. Bu yıl BlizzCon açılış seramonisinde yer almayan Diablo Immortal, onun yerine resmi hesabından bir tanıtım ve oyunun hikayesi hakkında yeni bilgiler yayınlamayı tercih etti.

Blizzard ilk olarak oyunun bir çok oyunculu devasa aksiyon mobil rol yapma oyunu olduğunu netleştirmek istiyor. Oyunda Diablo evreninde yapmayı sevdiğimiz her şeyi yapacağız: Kamyonla yaratık dövmek, düşen efsanevi eşyayı kullanmak için level kasmaya devam etmek, ganimet toplamak gibi aktiviteler oyunda yer almaya devam edecek.

Yeni kahramanlarla yeni macera

Blizzard, Diablo Immortal oyuncularının yeni karakterler yaparak oyuna gireceklerini doğruladı. Bu karakterler, altı sınıf olan Barbarian, Crusader, Demon Hunter, Monk, Necromancer ve Wizard sınıflarından birine mensup olacak. BlizzCon katılımcıları bu karakterlerden Demon Hunter’ı oyun dünyası içerisinde yer alan mekanlar olan Wortham ve Ashwold Cemetary’de deneme şansına da erişti.

Oyunda ayrıca her sınıfın Ultimate, yani bizdeki meşhur kısaltmasıyla Ult/Ulti olarak adlandırılan bir gücü de oyun mekaniklerine eklenecek. Bu yetenek, normal saldırılara kıyasla çok daha kuvvetli ve etkili bir saldırı yapmayı mümkün kılacak.

Oyuncular ayrıca yeteneklerini oyun içerisinde topladıkları efsanevi eşyalar ile geliştirebilecek. Böylece dövüş esnasında daha farklı taktikler kullanmak mümkün olacak.

Blizzard, Diablo Immortal’in arkasında

Blizzard’dan gelen açıklamalara göre Diablo Immortal uzun süre destek alacak. Oyuna sık sık yeni bölgeler, hikayeler, düşmanlar, olaylar ve karakter sınıfları eklenecek. Gönderiye göre, henüz çıkış tarihi belli olmayan oyun “Blizzard kalitesine” eriştiğinde indirilebilir olacak.

Firma şu anda oyunun gelir yönteminin ne olacağı konusunda bir açıklama yapmak için çok erken olduğunu söylüyor. Hayranlar ise oyunda oyun içi satın almalar konusundaki çekincelerini dile getiriyor. Blizzard ise hata yapmamak için zaman istiyor.